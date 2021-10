El literato Gustavo Fernández Colón falleció, el pasado domingo 24 de octubre, en el templo de la Candelaria, en el centro de la ciudad de Valencia, cuando se desarrollaba la inauguración del grupo literario y de las artes del estado Carabobo “Monseñor Salvador Montes de Oca». El cultor se desvaneció al recitar uno de sus poemas y posteriormente se confirmó el deceso.

Durante el encuentro Fernández se dispuso a recitar los versos de “Salvador Montes De Oca, un Obispo en la senda de los Mártires”, poesía que dividió en tres partes, y las llamó “tres visiones”.

«La mayor sorpresa para los presentes es que, al terminar de recitar la primera visión, el ilustre profesor se detuvo y, de manera inmediata, sin ningún tipo de aviso, cayó al piso con señales de haber sufrido un fuerte ataque en el corazón», informó el párroco de La Candelaria Antonio Arocha.

Luego de unos minutos, los mismos compañeros participantes le trasladaron al Hospital Central de Valencia, donde se confirmó la noticia del fallecimiento instantáneo de Gustavo Fernández.

Fernández perteneció al cuerpo docente del Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, y del posgrado de la misma facultad. También fue miembro del equipo coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Salud.

La primera parte de la poesía de Gustavo Fernández Colón fue compartida por el parróco Antonio Arocha vía Instagram:

Salvador Montes de Oca: un obispo en la senda de los mártires

PRIMERA VISIÓN:

“CONTEMPLACIÓN DE JESÚS CRUCIFICADO”

Aquí ante Ti, Señor, estoy rendido./ Junto a tu cruz arrodillado espero.

Toco los clavos de tus pies y muero

sólo al mirarte así, desfallecido.

¡Estas espinas de tu rostro pido,/ estas tus manos perforadas quiero,

este costado abierto en mí prefiero,/ antes que verte a Ti en la cruz herido!

Busqué la luz en la Palabra escrita/ para entender lo que en el pecho siento.

Todo de Ti me hablaba: cada cita de los profetas, cada Testamento:

¡Pero no es ya el saber lo que me incita sino sufrir por Ti dulce tormento!

Gustavo Fernández Colón