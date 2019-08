El presidente de la Federación Farmaceútica de Venezuela, Freddy Ceballos, aseguró que más de 400 farmacias han cerrado en todo el país, la mayoría independientes.

El representante gremial calificó de grave la situación que está viviendo en el país. “No hay los medicamentos en las entidades públicas, no hay como atender los pacientes. Lamentablemente las políticas con las que se atacan no abarcan la demanda que hay en la actualidad”, afirmó Ceballos entrevistado en el programa “Diálogo Con” que transmite Televen.

Ceballos lamentó que los venezolanos no tengan acceso a los medicamentos. «Siguen cerrando farmacias porque la situación es inmanejable, los farmacéuticos no tienen cómo mantener las farmacias. Aumentan los locales, no llegan los medicamentos… el sector ha caído en más de 40 %”, recriminó.

El titular de Fefarven destacó que en el país se debe volver a una política que les dé acceso a las personas que no pueden comprar sus medicinas.

Por otra parte, denunció que el Gobierno otorgó permisos de importación de medicamentos que favorecen el contrabando. “Están abasteciendo el mercado con una cantidad de medicamentos que no tienen garantías”, aseguró.

Si le quitas el registro sanitario a los productos eso es un contrabando indirectamente. No hay justificación sanitaria, eso lo hacen para que la población crea que está abastecido el mercado. Tienen que darse cuenta (Gobierno) que lo que están haciendo con el registro sanitario es una gran equivocación sanitaria”, apuntó.

Freddy Ceballos explicó que el permiso lo dan en tan solo cinco días y “puedes traer legalmente el medicamento” aunque no lo hayan sometido a análisis. “Esto los lleva hoy día a que pueden vender un producto que no tenga el efecto esperado”, publicó Versión Final.