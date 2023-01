“Disfruta cada momento de tu vida y tendrás un buen año, esfuérzate todos los días por lograr tus objetivos y nunca te dejes vencer” Anónimo

El año nuevo es una ocasión especial para todos, pues significa el inicio de un nuevo ciclo.

Para este año, quienes leen asiduamente este espacio deben dedicarse a realizar buenas acciones que sumen en sus vidas. Cada día, deben demostrar la dedicación y de seguro que lograrán las metas que se han planteado.

Otras realidades que hay que aprender a administrar es el ingreso de las tecnologías de la información y la comunicación en las familias que ha provocado diversos cambios en las pautas de interacción de sus miembros lo cual trae consigo nuevos fenómenos psicológicos y relacionales, que genera cambios en los espacios de comunicación y en los procesos de identificación y socialización (a pesar que los roles familiares y la estructura jerárquica permanezcan sin cambio).

El inicio de un nuevo año es una excelente oportunidad para alentar a tus seres queridos a compartir mensajes personales positivos y con bellos sentimientos. Que en el caso de Venezuela es mucho más crítico por la diáspora de la población que, según estudiosos de esta lacra social, suma más de siete millones de venezolanos que han emigrado del país.

A pesar de la crisis actual, la gran mayoría de los venezolanos está plenamente convencida que la consecución del éxito es un objetivo anhelado por todos, la culminación de una meta confiere cuatro componentes primordiales: iniciativa, planificación, optimismo y tenacidad.

En el terreno de lo laboral las personas con iniciativa actúan antes que las circunstancias los obliguen a hacerlo, lo cual significa que suelen anticiparse a los hechos, divisando escenarios que contemplen problemáticas que puedan surgir. Así van un paso adelante del resto y destacan por su capacidad de planificación y liderazgo.

Quienes carecen de iniciativa no encaran los acontecimientos, sino que reaccionan a ellos, suelen tener una productividad debajo del promedio ya que están supeditados por sus superiores. En este sentido, no es una persona que emprenda proyectos, sino que depende de ellos, su actitud -si bien no es negativa- tampoco aporta mucho al equipo.

El optimismo es una actitud que se asume de manera constante en todos los actos consuetudinarios, versa sobre hallar las oportunidades en situaciones apremiantes. Se caracteriza por el buen humor y sobre todo, por no dejarse abatir por las circunstancias diarias o ser resistente a los comentarios displicentes o negativos de la gente.

Las personas optimistas están predispuestas a valorar de un modo realista los contratiempos y asumir su responsabilidad en ellos. Tienen más resistencia a los incidentes que pudieran trastornar su rutina. En su trato con los demás son más corteses, por lo cual también tienen una retroalimentación o interacciones sociales positivas.

Las personas optimistas:

• Son perseverantes en conseguir sus metas a pesar de los obstáculos que pudieran interferir en su cometido. Es decir: son tenaces.

• Su pensamiento está orientado al éxito. Los optimistas imaginan escenarios en los que se ven a sí mismos cumpliendo su misión y logrando sus metas; esto genera una energía positiva que sirve como impulso para su consecución.

• Crean oportunidades. Su versatilidad les permite ver un panorama más global de una situación y tomar nuevas rutas o alternativas.

• Generan empatía. Ver a una persona alegre, contenta en la actividad que se desempeñe, genera una sensación de confianza y bienestar, esto se debe al binomio: felicidad-tranquilidad.

Estos estilos de comportamiento no solamente se reflejan en el mundo laboral, sino también en el seno familiar, trayendo -como es natural- sus consecuencias positivas; pero también en otras oportunidades las consecuencias son desastrosas y de aquí que “felicidad-tranquilidad” no ha de confundirse con desidia y negligencia, pues ese binomio se construye: no deriva de la inactividad.

A pesar de las esperanzas de cambio del venezolano, el entorno socio- económico-político no es halagüeño. El Instituto de Investigaciones y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIESUCAB), en su esfuerzo de hacer seguimiento sistemático a la evolución de la economía venezolana, presentó los resultados de su desempeño del pasado año. En este informe, como en los anteriores, se analiza la situación macroeconómica en la coyuntura, a partir de sus fundamentos más importantes.

Igualmente, ofrece proyecciones de algunas variables, con base en sus tendencias más probables y bajo el supuesto de que el contexto político e institucional actual siga prevaleciendo.

Si bien la pandemia por Ecovi-19, el confinamiento y la escasez de combustible han impactado la situación laboral de los venezolanos, las distorsiones en el mercado laboral se vienen acumulando desde 2014, como consecuencia de la profunda crisis socioeconómica y política devenida en la crisis humanitaria compleja.

Reflejo de ello son los crecientes niveles de destrucción de puestos de trabajo, autoempleo, informalidad y precarización del empleo en el país. Por todo ello, resulta difícil separar los efectos de la pandemia y las restricciones de movilidad, de los efectos de la depresión económica acumulada por la economía venezolana. Entre 2020 y 2021, se han acelerado los desequilibrios presentes en el mercado laboral y agudizado las desigualdades de género y estrato; fenómeno que no es ajeno a lo que sucede en toda la región latinoamericana.

Dentro de este sombrío panorama, la gran mayoría de los venezolanos se hace la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo le podría tomar a Venezuela arreglarse? Un ejercicio de la firma Ecoanalítica, fija al menos 16 años para lograrlo, en caso de que el ritmo de crecimiento económico sea agresivo

A pesar de este obscuro contexto, el equipo humano de Gerencia en Acción les desea que reciban este nuevo año cargado de felicidad, tranquilidad en sus corazones y, sobre todo, con la seguridad de que este año todo cambiará y que será mejor: siempre y cuando se planifique y se eche manos a la obra.

¡FELIZ Y PROSPERO 2023!

