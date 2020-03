“La Cuaresma no es el momento de derramar moralismos inútiles sobre la gente, sino de reconocer que nuestras miserables cenizas son amadas por Dios”.

Papa Francisco

El Papa Francisco mandó el siguiente mensaje para esta Cuaresma 2020: “El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana y comunitaria. Debemos volver continuamente a este Misterio, con la mente y el corazón. De hecho, este Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso”.

Otro de los significativos mensajes enviados por el Papa Francisco este año es el siguiente: “El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia —a veces dramática— del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien «Dios hizo pecado en favor nuestro» (2 Co 5,21), ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta “poner a Dios contra Dios”, como dijo el papa Benedicto XVI…”

La Cuaresma es un tiempo litúrgico que dura 40 días antes de la Semana Santa, en la cual se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Con el Miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma. Para los católicos es un tiempo de reflexión y preparación. El Miércoles de Ceniza 2020 se conmemoró el pasado miércoles 26. La ceniza surge de las palmas que fueron bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior

Papa Francisco nos invita nuevamente a aprovechar este tiempo de gracia para trabajar la propia conversión a la luz del misterio pascual de Cristo, misterio que debe ser encarnado en nuestras realidades personales, familiares y sociales. Solo así diremos auténticamente al mundo “YO CREO”, “YO ESPERO”, “YO AMO”, solo así seremos verdaderos caminantes de la fe, esperanza y caridad cristiana. Este es el sentido de los retos que este año proponemos para la reflexión y acción de nuestra comunidad virtual.

Los retos diarios nos invitan a meditar y actuar… preparación activa rumbo a la Pascua de este año 2020; vivamos un año más esta Cuaresma con Acción, con perspectiva pascual, como Iglesia en salida que testimonia la fe, esperanza y caridad, como comunidad orante y fraterna que sale al encuentro del hermano. Serán 40 días y 40 desafíos, como ya es usual, además de la herramienta gráfica del Cuaresmario 2020, Católicos con Acción compartirá diariamente una frase lema que guiará la reflexión de cada día y te llevara a la práctica concreta de las virtudes: fe, esperanza y caridad.

Semana Santa 2020 inicia el domingo 5 de abril y concluye el 11 de abril. El Jueves y Viernes Santo caen el 9 y 10 de abril, respectivamente. Semana Santa cae en diferente fecha cada año, esto se debe a que se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio de Primavera, el cual ocurre alrededor del 21 de marzo.

La tradición señalaba que durante la Cuaresma, los católicos se deben abstener de comer carne y realizar ayuno, pero el Papa Francisco este año decretó lo siguiente: Se acabó el ayuno de Carne en Cuaresma.

El *Papa Francisco* propone 15 sencillos actos de *caridad* que él ha mencionado como manifestaciones concretas del *amor de Dios

1.saludar. (siempre y en todo lugar)

2. Dar las *gracias* (aunque no “debas” hacerlo).

3. Recordarle a los demás cuanto los *amas.*

4. *Saludar con alegría* a esas personas que ves a diario.

5. Escuchar la *historia* del otro, sin prejuicios, *con amor*.

6. Detenerte para *ayudar*. Estar *atento a quien te necesita.*

7. *Levantarle los ánimos* a alguien.

8. *Celebrar* las *cualidades* o *éxitos* de otro.

9. *Seleccionar* lo que no usas y *regalarlo* a quien lo necesita.

10. *Ayudar cuando se necesite* para que otro descanse.

11. *Corregir con amor,* no callar por miedo.

12. *Tener buenos detalles* con los que están *cerca de ti.*

13. *Limpiar lo que uso en casa.*

14.Ayudar a los demás a superar obstáculos*.

15. *Llamar por teléfono a tus padres*, si tienes la fortuna de tenerlos.

Y agrega las siguientes recomendaciones:

• *Ayuna de palabras hirientes* y transmite palabras bondadosas

• *Ayuna de descontentos* y llénate de gratitud

• *Ayuna de enojos* y llénate de mansedumbre y de paciencia

• *Ayuna de pesimismo* y llénate de esperanza y optimismo

• *Ayuna de preocupaciones* y llénate de confianza en Dios

• *Ayuna de quejarte* y llénate de las cosas sencillas de la vida

• *Ayuna de presiones* y llénate de oración

• *Ayuna de tristezas* y amargura y llénate de alegría el corazón

• *Ayuna de egoísmo* y llénate de compasión por los demás

• *Ayuna de falta de perdón* y llénate de actitudes de reconciliación

• *Ayuna de palabras* y llénate de silencio y de escuchar a los otros

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de:

*PAZ,* *CONFIANZA,*ALEGRÍA,* Y *VIDA*

Gran sabiduría del Papa Francisco en esta propuesta de cuaresma, por ello lo comparto con gusto !!!

