“El futuro no existe, lo creamos hoy” J. Lerdo de Tejada

La pandemia actual está afectando seriamente la desigualdad social, la distribución de recursos en el largo plazo y la igualdad de oportunidades en numerosas dimensiones. Dado que es la primera vez que el mundo se enfrenta a circunstancias de este tipo, lograr una predicción certera basándose en experiencias previas se vuelve una tarea casi imposible.

Entre los pronósticos más previsibles figuran los siguientes:

1.- El teletrabajo desde los hogares. Esta realidad representa una gran oportunidad para los empresarios por cuanto podrán contactar a los mejores teletrabajadores de esta aldea planetaria. Esta realidad representa la verdadera globalización del trabajo, muchas personas no se han dado cuenta que la gran mayoría de ellas están confinadas a sus hogares, esto es que existe una oficina en todas partes del mundo, en cada casa y que está constituida por la fuerza laboral más competente.

Esto ha traído como consecuencia otro cambio social, existe un éxodo de las grandes urbes a localidades más pequeñas y con menor gastos de mantenimiento familiar: alquiler, mercados, colegios, etc. Esta nueva realidad cambiará substancialmente las reglas tradicionales del ajedrez socio-político-económico universal.

2.- Menos demanda hotelera. Este sector dedicado a los negocios ha decaído casi en un 50% de su demanda. Continuará la baja debido a la cancelación de los eventos corporativos, congresos, asambleas, jornadas, cursos, etc, por cuanto todos estos eventos serán realizados “on line”.

3.- Este año será el de los asistentes digitales. Muchos de ellos irán reemplazando a los cargos convencionales, como: secretarias, asistentes, adjunto, etc

4.- Utilización de las NTIC en la productividad. En las organizaciones se irán instalando plataformas digitales en donde cada trabajador ira reportando momento a momento los resultados de su gestión, sin que exista un jefe inmediato que esté de tras de dicho empleado, Cada trabajador es responsable de su autogestión.

5.- Continuará el “home-school”. Se afianzará la existencia de las escuelas en casa, esto traerá como consecuencia grandes avances en las plataformas para que el personal docente y alumnos puedan utilizarla con mayor eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esta nueva realidad traerá como consecuencia que este proceso se transforme en algo mágico, lúdico, imborrable, memorable y se reafirme el aprendizaje significativo

6.- Desaparecerán las empresas que no inviertan en tecnología. En los respectivos presupuestos organizacionales deben contemplar un 15% en adquisición de nuevas tecnologías, de no ocurrir eso, dichas empresas tendrán que bajar la santa maría. Por presentar obsolescencia en su operatividad y por consiguiente no serán competitivas.

7.-EXPLOSIÓN DE TRABAJOS DIGITALES. Este año será la explosión de los profesionales del área de la informática, tales como programadores, analistas, de gente con conocimiento acerca de la inteligencia artificial.

Los profesionales más solicitados serán: director digital, científicos de datos, director de informática, especialista en inteligencia artificial, gerente de éxito con el cliente; es decir, casi todos los trabajos que requieran experticia digital y tecnológica.

8.- Desarrollo de una vida saludable. La gente en general buscarán por todos sus medios una vida más saludable, comer mejor, sitios y lugares no contaminados, preparar sus propios alimentos, búsqueda de alimentos orgánicos tendente a desarrollar un sistema inmunológico muy fuerte, esto aunado a deportes y a ejercicios en línea; así como también gimnasios en casa. Esta tendencia es irreversible.

9.- Crecimiento exponencial extremo de la hiperautomatización. Todo lo que se pueda automatizar, será automatizado. Por ejemplo en las grandes cadenas de supermercados que ya no existen cajeras, tampoco hay la necesidad de ir personalmente a dichos locales. Todas estas actividades se realizarán vía digital desde cualquier lugar. Las compras serán entregadas en el propio domicilio y tal vez sea un robot quien la lleve.

Serán automatizados más del 80% de las actividades tanto industriales, comerciales, científicas, sociales como humanas.

10.- Renacimiento del factor humano. El ser humano es lo único que no se va poder automatizar, ni digitalizar. No se puede digitalizar el amor, la comprensión, la empatía, la imaginación, la caridad, la intuición nada de esto se puede automatizar. Un robot no puede reemplazar estos sentimientos. Por lo tanto el ser humano es lo más valioso que existe, es irremplazable, único.

Algunas de las ideas y conceptos desarrollados en este espacio fueron tomados del vídeo “Las diez predicciones más relevantes para el 2021” de J. Lerdo de Tejada y, adaptadas a la línea editorial de Gerencia en Acción

Chichí Páez

gerenciaenaccionve@gmail.com

@enaccion