“Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas; si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles” (Salmo 127,1 ).

“La crucifixión de Cristo le da un significado y un valor a todo lo que hay en el mundo: lo bueno, lo malo, las riquezas, la pobreza, el sufrimiento, la alegría, la tristeza, el dolor. Eso, todo eso, se reúne en la cruz”. Cardenal Newman

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) confirmó que las celebraciones de la Semana Santa no tendrán asistencia de los fieles a las iglesias. Sin embargo, invitó a los feligreses a fortalecer “la célula fundamental de la Iglesia” que es la familia.

“Por la situación que padecemos por la pandemia, no podremos asistir a tantos momentos hermosos de nuestra piedad popular. Por ello trataremos de vivirlos en nuestra casa con la familia, seamos creativos, aprovechemos los recursos tecnológicos de esta época para revivir esos momentos de nuestra fe”, expresó la CEV mediante un comunicado del pasado sábado 28 de marzo.

La cuarentena nacional decretada por el gobierno fue extendida hasta el 13 de abril, por lo cual el tiempo de aislamiento coincide con la fecha de la “Gran Semana” este 2020, que va desde el 5 hasta el 12 de abril. Acatando las medidas sanitarias del ejecutivo para prevenir los contagios de COVID-19 y en coherencia con la exhortación del papa Francisco, la Conferencia Episcopal Venezolana ha invitado a hacer uso de las redes sociales y a hacer del hogar “la Iglesia doméstica”.

En especial la CEV enfatizó las celebraciones del Triduo Pascual: jueves, viernes y sábado de Semana Santa, que son para los creyentes católicos los “días de precepto”. Estos tres días, es obligación para los católicos celebrar su fe, aunque esta vez sea de manera virtual. La CEV recordó que la fecha de estos días santos no puede ser trasladada.

Los sacerdotes católicos, los seminarios y los conventos sí celebrarán presencialmente el precepto tomando en cuenta las medidas sanitarias y las distancias de un metro al menos. A aquellas parroquias que deseen transmitir mediante las redes sociales las celebraciones, la CEV orienta a que lo hagan con moniciones cortas y con sencillez sin omitir la homilía.

Estas son las indicaciones que dio la CEV para las misas y liturgias de Semana Santa:

Domingo de Ramos

Las parroquias que transmitan la misa vía internet omitirán la bendición de las palmas y la celebración comenzará con una entrada sencilla.

Jueves Santo

Todos los sacerdotes pueden celebrar privadamente la misa que recuerda la última cena, sin embargo, se omitirá el lavatorio de los pies. Esta misa tendrá que celebrarse al caer la tarde, como es tradición en la iglesia católica.

En cuanto a la misa crismal, que se acostumbra los Jueves Santos en cada catedral para bendecir con el crisma los óleos que se utilizan en todas las parroquias a lo largo del año, podrá ser postergada a discreción de cada obispo.

Viernes Santo

La liturgia de la pasión de Cristo se hará en torno a las tres de la tarde, con las mismas lecturas, tomando en cuenta que no participarán los fieles de manera presencial. Además, en la oración universal de ese día se pedirá por los enfermos del COVID-19, los profesionales de la salud y los científicos que trabajan en pro de solucionar la pandemia.

En cuanto a las costumbres populares como la visita al Nazareno, las procesiones y las visitas a los 7 templos, la CEV invita a las familias a la “creatividad” para reproducir estas tradiciones en casa.

El mensaje de la CEV finalizó con un aliento a los fieles: “Antes de concluir, queremos animar a todos a seguir manteniendo la fe en el Señor, el cual ha muerto y resucitado por nuestra Salvación y en Él tenemos puesta nuestra esperanza”, concluyó el documento.

El Domingo de Ramos es el día en que los cristianos conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios. El Domingo de Ramos es el acontecimiento que marca el fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa, tiempo en que se celebra la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo

Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno y fue aclamado como rey por sus seguidores, quienes extendieron mantos, ramas de olivo y de palma a su paso. Gritaban: “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”; “¡Hosanna en las alturas!”

“Invito a todos los que están lejos y siguen la Misa por televisión a hacer la comunión espiritual”, dijo el Papa Francisco dado que la pandemia del coronavirus provocó la suspensión de las celebraciones eucarísticas a lo largo del mundo.

A continuación el texto de la oración para la Comunión Espiritual del Papa Francisco:

“A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abandona en su nada y en Tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia Ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en Ti, espero en Ti, Te amo. Que así sea”.

gerenciaenaccionve@gmail.com

@genacción