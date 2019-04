“Hablar de efectividad, es hablar de resultados y cumplimiento, y por ende, se deriva una interrogante ¿qué tan eficaces y eficientes han sido los gerentes públicos venezolanos de las últimas dos décadas” Ch. Páez

Un gerente efectivo (eficiente y eficaz = productividad) es quien cumple con los objetivos que le fueron encomendados y usando su creatividad, innovación, inteligencia y métodos comúnmente tiene resultados positivos y lo hace de manera reiterativa.

Cuando un gerente -en cualquier organización: pública o privada- logra objetivos optimizando los recursos que tuvo a disposición, es cuando se está en presencia de una persona eficiente. Ésta se comprende como la competencia de un ser humano de lograr objetivos y metas con economía de recursos, es decir ha demostrado un rendimiento óptimo.

La mezcla de estas dos competencias, la eficiencia y la eficacia, permite determinar la efectividad, la cual es una competencia valiosísima para el éxito de las naciones, empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas.

Los pilares de la moderna gerencia pública efectiva, en los países que desean exitosos en su gestión son los siguientes:

1.- Desarrollar una fuerte capacidad del gobierno central para formular y coordinar políticas, mediante procesos que admitan la participación y supervisión de las partes interesadas (oficialismo, oposición y colectividad en general).

2.- El impulso de sistemas de prestación de servicios eficientes y eficaces a todo el pueblo, y

3.- El establecimiento de un sistema de función pública integrado por funcionarios motivados y capaces, con un método de contratación y ascensos basado en el mérito, remuneración justa y con una fuerte mística de trabajo.

Estos tres numerales anteriores han sido olvidados totalmente en la gestión pública de los últimos veinte años.

El nuevo estilo de gestión pública implementado en los países desarrollados está basado en un enfoque de creación de valor público tomando los mandatos como puntos de partida, y no como fines por sí mismos.

De igual manera la gestión pública efectiva le da mucha importancia a la gerencia enfocada en resultados, pero no simplemente de los resultados operativos, su productividad, efectividad y eficiencia, sino también desde la importancia y pertinencia del impacto.

En este orden de ideas el gerente público para garantizar su efectividad en el desempeño de sus funciones, debe desarrollar un perfil caracterizado por los siguientes componentes: a) función social de autoridad; b) la gestión de la complejidad; c) el logro de la articulación política, operativa y programática; d) la concertación de actores; e) la gerencia de frontera tecnológica y; f) el desarrollo de una ética de compromiso social.

La idea de valor público remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. Pero también se crea valor sobre todo a través de las transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y necesidades y, prestándoles servicios de extraordinarios. La calidad de vida de l@s venezolan@s cada día esta peor. Los servicios públicos están totalmente colapsados, la atención en los centros de salud es pésima y la excelencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje está muy lejos de los niveles de excelencia.

Si se toman en cuenta todos los factores indicados en el párrafo anterior y se procede con un proceso objetivo de evaluación de resultados de la gerencia pública venezolana en las últimas dos décadas, sin temor a equivocaciones que la evaluación final sería “totalmente insatisfactoria”, “pésima”.

Se mencionan a continuación algunos indicadores de la gestión pública nacional en el período indicado anteriormente:

1.- Rotación de personal. Cuando en un área organizacional hay un alto índice de rotación de personal (ingresos y egresos) es un indicativo de que hay fallas en la gestión del factor humano. El índice de rotación de personal en los ministros en la Venezuela socialista está por encima del 45%. No se incluye el personal subalterno.¿Cuántos vice-presidentes han habido? ¿Cuántos gerentes generales ha tenido PDVSA y la CVG?

2.- Dentro de este rubro hay que mencionar necesariamente la diáspora venezolana, que en el pasado diciembre la cifra estaba por encima de los cuatro millones de nacionales residenciados en otros lares. Diariamente llegan al hermano país de Colombia entre veinticinco y treinta mil nacionales. Un porcentaje significativo se quedan allí y otros siguen por tierra hacia los países del Sur. Además se calcula que por la vía área salen diariamente aproximadamente cuatro mil venezolanos. A pesar que también existe la salida por mar, no se conoce a ciencia cierta el número de compatriotas que se van por esta vía.

Entre los componentes básicos del desarrollo humano sustentable figuran: educación, salud, vivienda, alimentación y comunicación.

3.- El sub-sistema educativo venezolano, cada día ofrece menos calidad y excelencia, debido al éxodo de profesores a todos los niveles de las instituciones públicas y privadas. La fuga de este capital humano es crítica, por cuanto son los responsables de la formación de la generación de relevo de Venezuela.

En los niveles básicos de las instituciones públicas a l@s maestr@s por falta de personal docente, los obligan a dictar diferentes asignaturas aun no siendo su especialidad y con el mismo sueldo. Mientras que en las organizaciones privadas triplican los beneficios socio-económicos de los profesionales de la enseñanza para que dicten varias asignaturas y se mantengan activos en sus respectivas nóminas.

En los liceos públicos y privados también se presenta esta realidad, además la reposición de equipos y materiales en ellos es casi nula, por cuanto el alto costo de los mismos está por las nubes y no hay manera de reponerlos.

La crisis se acrecienta en los niveles superiores, debido a que existe un estrangulamiento por parte del régimen. Los laboratorios de enseñanza práctica están desprovistos del mínimo material de enseñanza requerido, así como las aulas están totalmente despojadas de los equipos, materiales e insumos indispensables para una educación de calidad.

La remuneración en todos los niveles del sub-sistema educativo venezolano es la más baja del planeta. Los profesores universitarios ubicados en el escalafón más alto de la estructura jerárquica salarial, con títulos de doctores y postdoctorales, ganan un promedio de $ 15 mensuales; el más bajo del continente y del planeta.

Lo expuesto en los dos últimos párrafos ha traído como consecuencia que en los últimos años las universidades venezolanas -autónomas y privadas- han perdido un promedio de 43% de su plantilla profesoral. Y lo peor que no existe en dichas instituciones la formación de la generación de relevo, por cuanto los nuevos profesionales al egresar se van fuera del país o si tienen suerte van al sector privado que queda y, otros lastimosamente son taxistas. Los beneficios socio-económicos de los universitarios están lejos de satisfacer las necesidades básicas de su recurso humano, por lo tanto no es atractivo trabajar en dichas instituciones.

Y existe una realidad comprobable: No hay país competitivo, si no hay un sistema educativo de calidad.

La realidad del sector salud no escapa a esta triste realidad. Hospitales públicos totalmente abandonados, no hay insumos, no hay medic@s, no hay reposición de equipos. En el sector privado de salud ocurre lo peor. Un alto número de profesionales egresados de las universidades venezolanas y con estudio de postgrado, han cerrado sus consultorios por falta de insumos, debido a la super hiperinflación para la reposición de equipos y la dificultad que tienen sus pacientes en la adquisición de los medicamentos indicados para garantizar la salud de ellos. Existe un nivel de frustración muy alto.

Enfermedades que habían desaparecidos de Venezuela, por falta de una buena gestión en dicho sector, han reaparecido. Paludismo, sarampión, etc

Por otra parte el sector productivo no ha escapado a esta destrucción. En diciembre de 1998 en Venezuela habían mas de dieciséis mil centros de producción -pequeña, mediana y gran empresa- ese número ha sido afectado en casi un 67% de reducción.

A este sector hay que agregar la reafirmación de la peor gerencia pública venezolana, con el caso de las industrias productivas y exitosas expropiadas por este socialismo del S XXI ninguna de ellas ha logrado los niveles de producción anteriores. Muchas están totalmente cerradas, por haberse puesto de manifiesto una gerencia ineficaz. Incluyendo las empresas del Estado.

En el aspecto de la comunicación. La velocidad de internet en Venezuela es la más lenta del planeta. Las autopistas y carreteras en todo el territorio nacional marcan un gran deterioro por falta de mantenimiento preventivo. La CANTV cada día es peor la calidad del servicio prestado y, a esto hay que agregarle los continuos y reiterados mega apagones.

A todas estas calamidades hay que agregarle la inseguridad reinante en todos los rincones de Venezuela, como consecuencia de una pésima política de seguridad ciudadana y la poca formación profesional del personal que trabaja en las organizaciones nacionales responsables de cumplir y hacer cumplir con las leyes y decretos en esta materia.

Por estas y muchas otras realidades la gerencia pública de las dos últimas décadas ha sido la peor de la Venezuela republicana. Ha demostrado otros tipos de competencias -deshonestidad, corrupción, drogadicción, falta de ética, etc- muy lejos de lo que debe ser un GERENTE EFECTIVO Y HONESTO.

