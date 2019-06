Directivos de la Cámara de Comercio de Valencia, acompañados por representantes de Fedecámaras Carabobo, Cámara de Comercio de Mariara, Colegio de Abogados, afiliados y usuarios, acudieron al Seniat, la mañana de este lunes, como lo habían anunciado, a fin de entregar firmas recolectadas para solicitar la derogación de la providencia que los obliga a comprar nuevas máquinas fiscales a costos muy elevados.

Ana Isabel Taboada, presidenta de la CCV, informó que los recibió el gerente de la región central, Renzo Fajardo, a quien les entregaron las firmas y les hicieron saber la preocupación de los comerciantes y consumidores, ante el posible cierre de negocios, ya que muchos no tienen para adquirir las nuevas máquinas.

Taboada dijo que están reclamando el derecho al trabajo y el derecho de los ciudadanos a adquirir sus productos en comercios formales, con garantías de esas compras.

La providencia comenzó a regir el pasado domingo 16 de junio, pero Fajardo les aseguró que no había ninguna autorización para hacer fiscalizaciones sobre las máquinas fiscales, que los comerciantes pueden seguir utilizando las máquinas que tenían y que elevará la solicitud de su derogación a instancias superiores.

También sugirió que cada comerciante, a través de la CCV, hiciera una exposición de motivos de las razones por las cuales no puede adquirir las máquinas. Igualmente puso a la orden el teléfono 0800736428 del Seniat.

“Fajardo dijo que entendía la situación y fue una reunión bastante provechosa para el sector, en el sentido de que, por ahora, puede seguir abriendo y sirviendo a la ciudadanía. Esperamos que llegue alguna suspensión definitiva de esta providencia, pero ha sido un avance porque fuimos recibidos y escuchados y estamos complacidos de que podamos seguir siendo comerciantes formales”, manifestó Taboada.