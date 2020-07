El serpentinero dominicano de los Yanquis de York, Domingo Germán, se disculpó el sábado por haber sugerido el viernes que se retiraría de las Grandes Ligas.

Después de causar revuelo el viernes por la noche con varias publicaciones de Instagram, que implicaban que se retiraba del béisbol, el lanzador suspendido se disculpó el sábado por sus comentarios.

“Para mis compañeros de equipo, la organización de los Yanquis y nuestros aficionados, lamento mucho la inquietante publicación de anoche”, escribió Germán en Instagram.

“El año pasado fue muy duro para mi familia y para mí, por lo cual asumo toda la responsabilidad”, dijo.

El pelotero indicó que “No estar con mis compañeros de equipo mientras se preparan para la temporada, sabiendo que los decepcioné, me ha pasado factura y anoche dejé que mis emociones se apoderaran de mí. El béisbol es mi vida y prometo que no me iré”.

Su publicación del viernes incluía una foto de sí vistiendo a rayas y gritando durante un juego.

El texto decía “Algunas personas hacen historia en ambos lados, creo que hice mi parte en el Yankee Stadium, si decido no volver, estaré muy orgulloso de mi carrera profesional de 11 años”.

“Dios bendiga a todos los que me han apoyado”, dijo en otra publicación, y después escribió: “He dejado el béisbol. Gracias a todos”.

El pelotero actualmente está cumpliendo una suspensión de 81 juegos por violar la política de violencia doméstica de las mayores.

A Germán, de 27 años, que se perdió toda la postemporada de 2019 debido a su suspensión, le quedan 63 juegos por cumplir. La temporada regular 2020 se acortó a 60 juegos en medio de la pandemia del coronavirus.

El lanzador diestro, de 27 años, lideró a los Yanquis en victorias el año pasado, con marca de 18-4 con promedio de efectividad de 4.03 en 24 aperturas.

Su suspensión es sin paga, y ya ha perdido todo su salario este año, que habría sido prorrateado de 619.675 dólares a 229.509.

En su texto del sábado, el dominicano dijo que “Estoy usando este tiempo para fortalecerme, convertirme en una mejor persona y padre, y sólo puedo esperar poder unirme a mis compañeros una vez más y hacerlos sentir orgullosos. Gracias a todos, especialmente a la organización de los Yanquis, por su apoyo”.

Después se disculpó diciendo que “Por favor perdónenme por mi error”.