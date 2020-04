Este fin de semana en los estados Aragua y Yaracuy, el régimen ordenó la detención arbitraria de dos ciudadanos, acusados de violar la cuarentena social. Cuerpos de seguridad del Estado privaron de libertad en Aragua, al doctor Jorge Yespica; mientras que funcionarios de la Policía de Yaracuy activaron una orden de aprehensión en contra del abogado y defensor de los Derechos Humanos a Iván Virgüez.

La diputada de la Asamblea Nacional, Mariela Magallanes a través de su cuenta de Twitter denunció, que el doctor Jorge Yespica, fue “secuestrado por cuerpos represores del régimen desde su consultorio médico”.

La parlamentaria precisó que al doctor Yespica lo están imputando, por supuestos delitos en contra de la salud, desobediencia del decreto presidencial, alteración del orden publico, entre otros.

#20Abr La detención del médico gineco obstetra de Aragua, Jorge Yéspica Dávila, es rechazada por diputados de la @AsambleaVE, como el parlamentario por el estado, @cheohernandez99 pic.twitter.com/tkz4Zzz7gb — Gregoria Díaz (@churuguara) April 20, 2020

Asimismo, la ONG Espacio Público, este lunes por medio de su cuenta oficial expresó su rechazo a la detención arbitraria del abogado Iván Virgüez, el pasado sábado 18 de abril, “por opinar en sus redes sociales sobre la escasez de gasolina y del uso de una aldea para alojar durante la cuarentena a varias personas que regresan al país”.

El arresto se realizó en el sector Chivacoa del municipio Bruzual, en el estado Yaracuy, y la audiencia de presentación estaba pautada para este lunes.

Gritamos auxilio y protección para nuestros médicos. Quienes conocemos al dr Yespica, sabemos de su vocación de servicio y de su solidaridad.

Nuestros médicos no son delicuentes, exigimos su inmediata liberación.#LibertadParaYespica — Mariela Magallanes (@MariMagallanesC) April 20, 2020

De la misma forma el doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, en nombre de su junta directiva, se pronunció en contra de esta acción en contra del médico gineco-obstetra, reconocido como un profesional íntegro y luchador social, especialmente donde ejerce dignamente su profesión el la región de Villa de Cura.

#Aragua pronunciamiento del colegio de #médicos Ramón Rubio en nombre de la directiva fijó posición sobre detención del dr. Jorge Yespica en Villa de cura por supuestamente violar las normas de prevención de la pandemia. Vía pic.twitter.com/vjx8hjZmeO — @reportesenlared (@reportesenlared) April 21, 2020

Reporte sobre represión en Venezuela del FPV

Según el último informe del Foro Penal Venezolano, entre el 1 de marzo al 7 de abril de 2020 (fecha de cierre de este reporte), hubo 50 personas arrestadas y se observó un incremento, en cuanto al número de detenciones arbitrarias con fines políticos, con respecto al mes de febrero.

El documento destaca que, llama la atención, que desde el 13 de marzo de 2020, cuando fue decretado el estado de alarma en todo el territorio nacional debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), hasta el 7 de abril, fecha de cierre de este reporte, un total de 33 personas fueron detenidas arbitrariamente.

Las detenciones masivas y arbitrarias, sin orden judicial o procesos judiciales previos como consecuencia del supuesto incumplimiento de la cuarentena es común en diversas zonas del país.

Las personas se detienen por unas horas por no portar mascarilla o por abrir una comercio no permitido. La escasez de gasolina se ha extendido en todo el país, incluyendo la ciudad de Caracas, donde no había escaseado antes de la cuarentena, al igual que se mantiene la constante interrupción del servicio eléctrico, agua y gas.

El Foro Penal destaca la petición que hiciera, el 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual expresó, que los gobiernos deben tomar medidas para que el COVID-19 no se propague en las prisiones y expresó, entre otras cosas que:

“Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.

No obstante, al 6 de abril en Venezuela, son mantenidos tras las rejas 334 presos políticos, entre éstos, 13 mujeres, 121 funcionarios militares y 1 adolescente.

#DenunciaEP | Efectivos de PoliYaracuy detuvieron el #18abr al abogado y defensor de los derechos humanos, Iván Virgüez, por opinar en sus redes sociales sobre la escasez de gasolina y del uso de una aldea para alojar durante la cuarentena a varias personas que regresan al país — Espacio Público (@espaciopublico) April 20, 2020

De la misma forma recalcan que desde el #16mar han registrado 130 violaciones a la libertad de expresión y de la difusión de información. La mayoría sobre el #Covid19.

Aquí resumimos los datos de la 5ta semana de la cuarentena (del 13 al #19abr)

Violaciones a la libertad de Expresión en Cuarentena (13-19 de abril)

Censura 2/Intimidación 11/ Restricción administrativa 5/ Hostigamiento verbal 4/ Amenazas 2/ Total 34 violaciones en 13 casos.