“Tenemos interés por resolver los problemas”. El alcalde de Naguanagua, Gustavo Gutiérrez se comprometió durante la instalación de la mesa de diálogo en el municipio, a mantenerse aún más en la agenda de la solución de los problemas. Reconoció que como gobernantes han cometido errores, pero está convencido de que con una oposición seria el debate dará sus frutos. “La propuesta no es cambiar ideas, sino reconocernos”.

Representantes de distintos sectores políticos, económicos, universitarios, religiosos y sociales se dieron cita en el salón Orinoco del WTC Hesperia, entre quienes estaban la rectora de la universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero; el presidente de Fedeindustria en la región, Rodolfo Cibanik, entre otros.

Durante el evento se ofrendó un minuto de silencio por la memoria del periodista Alfredo Fermín, fallecido el pasado martes 16.

Durante su intervención, Gutiérrez destacó que el encuentro demuestra que existe interés por resolver los problemas. “Aquí hay tendencias políticas muy claras, pero no se trata de cambiar las ideas sino de reconocernos. Creo que ahora tenemos una oposición seria, lo que nos conduce, a nosotros los gobernantes, a mantenernos aún más en la agenda de la solución de problemas. Nosotros también hemos cometido errores, debemos aceptarlo. El debate en la mesa dará sus frutos”.

El mandatario adelantó que partir del lunes próximo iniciarán los debates en las mesas sectoriales, de donde saldrán las propuestas de los diversos sectores que el gobierno municipal atenderá, a corto, mediano o largo plazo, siempre tomando en cuenta que de este diálogo saldrán soluciones con fechas y horas establecidas, para que no se olviden. “Y en caso de que las soluciones no estén en nuestras manos también decirlo. Naguanagua debe saber en qué nos comprometimos y en qué todavía no podemos comprometernos”.

El alcalde reiteró su satisfacción por la respuesta a la convocatoria a diálogo en el municipio, la cual está en línea con los llamados hechos anteriormente por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. “Los que queremos paz y democracia somos más; quienes quieren conflictos e intervención quedaron reducidos a lo mínimo. Ahora viene el debate y la búsqueda de soluciones”.

Puntos de encuentro

La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, precisó que además de promover el dialogo, estos encuentros deben servir para construir política y respuestas, y acordar soluciones a los problemas comunes de la ciudadanía. “Cuando se trata de política debemos buscar puntos de encuentro; hay que apartar los intereses particulares y anteponer el colectivo, y eso hacemos desde Universidad de Carabobo, somos una institución al servicio del país”.

El presidente de Fedeindustria Carabobo, Rodolfo Cibanik, calificó la jornada como un paso hacia adelante, en la búsqueda de soluciones a la crisis del país. Destacó la valentía del gobernador, Rafael Lacava, y del alcalde de Naguanagua, Gustavo Gutiérrez, para plantear esta reunión con diversos sectores, sin ningún tipo de condicionamiento.

“Desde Fedeindustria Carabobo creemos que el diálogo es la solución al conflicto político. Creemos además, que una vez se solucione este problema habrá una explosión de la economía que permitirá recuperar el país en poco tiempo”, afirmó el empresario, quien aseguró que el sector que representa presentará sus propuestas concretas en las mesas sectoriales.

Manuel Barroreta resaltó que con la convocatoria hecha por el alcalde Gustavo Gutiérrez, y la receptividad que la misma tuvo, nuevamente los venezolanos ponen de manifiesto su capacidad de encuentro. “Estoy contento por ver a los distintos actores reunidos en este salón. De inmediato propuse comenzar con la recuperación del municipio, iniciando por el sector Las Trincheras, donde por ejemplo los vecinos cuentan con apenas un transporte público para trasladarse”, señaló el conductor del programa radial El Taxímetro, también ex candidato a la Alcaldía de Naguanagua.

Nota de prensa