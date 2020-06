Guterres cree que la OMS no intentó ayudar a China a esconder...

Guterres cree que la OMS no intentó ayudar a China a esconder la realidad

"Necesitamos un liderazgo global porque, si no, no podemos responder de forma efectiva -argumenta- a retos como los de una pandemia. Pero desafortunadamente, donde hay poder, no hay liderazgo, y donde hay liderazgo, falta poder"