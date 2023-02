El domingo 20 de febrero de 1859, a las ocho de la noche, en Coro se inició la Guerra Federal, también conocida como Guerra Larga, Guerra de los Cinco Años o Revolución Federal.

Muchos historiadores coinciden, en que fue una prolongación de la guerra emancipadora, en cuanto a la busqueda de la solución de los problemas de carácter social y político sin resolver.

Esta guerra culminó el 24 de abril de 1863, cuando después de largas negociaciones, se firmó en Caracas el Tratado de Coche entre los comisionados de Falcón y de Páez.

Los abanderados de este movimiento fueron: Ezequiel Zamora y Juan Crisóstomo Falcón.

Después de la guerra de independencia, es la más larga contienda civil que ha sufrido nuestro país.

Analizando las causas que originaron el conflicto, estudiamos que: El 7 de junio de 1858, un Decreto del presidente Julián Castro, ordenó la expulsión de Venezuela de: Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora, Antonio Leocadio Guzmán, y otros futuros jefes.

En los valles de Aragua, en la sierra de Carabobo y en los llanos de Portuguesa, se levantaban en armas bandas de campesinos armados.

Al tiempo que la insurrección se extendía, el gobierno daba muestras de incapacidad.

El comandante Tirso Salaverría de oficio zapatero, con más de cuarenta voluntarios y al grito de “Federación”, ocupó el cuartel de Coro, conocido como la “Casa del Parque”, hoy calle Palmasola, apoderándose de 900 fusiles, gran cantidad de municion y pólvora.

Al siguiente día, lanzó el “Grito de la Federación”, convocando a los corianos a unirse a la lucha: (cito).

“La revolución de marzo ha sido inicuamente falseada. Atraídos por los encantos de su programa fascinador, concurrieron a consumarla todos los venezolanos; y su triunfo no ha producido otros gajes, que el entronizamiento de una minoría siempre retrógrada, siempre impotente en su caída, siempre ávida de satisfacer innobles venganzas… “Después de felicitar al pueblo por la hazaña de la noche anterior, al acompañarlo en la grave empresa de desarmar la fuerza y apoderarnos de las armas con que un esbirro, remedo de gobernador del general Castro, nos oprimiera…, y de instigar a arrostrar la lucha de esta campaña que comienza.

“¡Corianos! No temáis. La Federación es el Gobierno de los libres, y Venezuela obtendrá el lauro de la Federación.

No hay un solo venezolano, con excepción del reducido club que hasta ahora nos ha dominado, cuyo corazón no lata de entusiasmo al impulso de esa voz mágica y arrolladora”.(fin de la cita).

Desde la Vela, se enviaron comisiones a buscar a Zamora en Curazao, y a Falcón en la isla de Saint Thomas; dos días más tarde desembarcaría Ezequiel Zamora en Coro y Falcón en Palma Sola el 24 de julio.

La principal acción de la Guerra Federal, se ejecutó en “Santa Inés” cercana a Barinas el 10 de diciembre de 1859, con el triunfo de Zamora sobre el general gubernamental Pedro Emilio Ramos.

El Cmdte. Tirso Salaverría nació en Coro en 1821, hijo de Ramón Salaverría;fue designado por Zamora jefe de la plaza del castillo de La Vela y de las tropas federalistas del estado.

Debido al avance de las fuerzas gubernamentales, comandadas por el general León de Febres Cordero, tuvo que abandonar la ciudad.

Es hecho prisionero;

al lograr su libertad se reincorporó al movimiento federalista en San Felipe, siendo nombrado por el general Juan Crisóstomo Falcón comandante militar del estado Independiente de Yaracuy.

En 1860, enfrentó en Canoabo a un grueso contingente de fuerzas centralistas y en enero de 1862, con el grado de general de brigada, participó en la batalla de Pururuche, resultando herido.

Designado Diputado por Coro ante la Asamblea Nacional de 1863, figuró entre los firmantes de la Constitución de 1864, año cuando el mariscal Falcón, Presidente de la República, le concedió una Espada de Honor.

En julio de 1884, fue designado primer comandante del resguardo de La Vela.

Llegó a ostentar el grado de general en jefe. Casado con Asunción Yaraure con descendencia.

Salaverría falleció en Coro 17 de junio de 1901.

Sus restos reposan en el pequeño cementerio aledaño a la iglesia de San Nicolás de Bari en Coro .

En consideración a la acción del Grito de la Federación, el 29 de julio de 1863, el general Juan Crisóstomo Falcón modificó al Escudo Oficial de 1836, reemplazando la palabra “Libertad” por “Dios y Federación “.

Al lado de la fecha del 19 de Abril de 1810, aparece 20 de febrero de 1859.

El Arco de la Federación inaugurado en Coro en enero el 22 de 1920; reinaugurado el 26 de julio de 1997.

El Arco de la Federación en Caracas, ubicado en El Calvario, obra de los arquitectos Juan Hurtado Manrique y Alejandro Chataing, inaugurado por el presidente Joaquín Crespo el 28 de octubre de 1895.

En Coro se inauguró el 20 de febrero de 1969, el Monumento a la Federación, del escultor Santiago Poletto.

En el Panteón Nacional se encuentra un espacio dedicado a la Federación.

Aunque está la lápida del general Ezequiel Zamora, los restos no pertenecen, por cuanto se extraviaron en Los Teques posiblemente desde 1894.

En Coro una plaza con un monumento recuerdan al Comandante Tirso Salaverría.

El Coro del Himno del estado Falcón, Letra de Elías David Curiel y Música de Rafael Alcocer.

“Provocó la injusticia la guerra,

Sus colosos armó la igualdad,

y estalló desquiciando la tierra,

de las iras el pueblo el volcán”.

Eumenes Fuguet Borregales.

[email protected]