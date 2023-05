La Histerectomía es uno de los procedimiento quirúrgicos más frecuentes, en el que se realiza la extracción del útero, debido a la aparición de diferentes patologías como: fibromatosis uterina, Endometriosis, Cáncer de endometrio, Cáncer de cuello uterino, complicaciones en el postparto por pérdida del tono del útero, sangramiento post parto, también por sangrados abundantes que no se logran controlar, entre otras causas.

Cuando se decide realizar una Histerectomía esta puede ir acompañada o no de la extracción de los ovarios, va a depender de la presencia de tumores en ovario y la edad de la paciente, es muy importante que tomes en cuenta, que si al momento de la intervención todavía tus ovarios tienen funcionalidad sugerir a tu médico que no los extraiga. Con frecuencia las pacientes le dicen a sus médicos “es mejor que me saquen todo”.

Cuando se realiza esta intervención sin extraer ovarios, te puedo decir que no va a existir ninguna alteración con tus hormonas, tus ovarios van a seguir funcionando de forma cíclica, como venían trabajando, esto quiere decir que es probable que en ciertos días del mes tengas la sensación de que te quiera venir o que sientas mensualmente sensibilidad mamaria, porque las hormonas van seguir secret ándose de la misma manera.

Así que no deberías experimentar mayores cambios. Sin embargo, en el proyecto epidemiológico de Rochester que realizó un estudio para el 2018 en 2094 mujeres reveló que aunque no se quitaran los ovarios las mujeres tendrían un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, arteriopatía coronaria y afecciones metabólicas, como la obesidad. De ahí que la indicación de realizar una histerectomía sea la adecuada.

En el caso de extraer útero y ovarios, si puede generar en tu cuerpo cambios de manera abrupta luego del mes de haber realizado esta intervención, ya que al quitar los ovarios dejan de producirse algunas hormonas que son necesarias para muchas funciones, generando la aparición de síntomas de una menopausia quirúrgica o inducida por la cirugía, como son los calores, baja energía, fatiga, cambios de humor, aumento de peso, sudoraciones, alteración del sueño, falta de concentración y memoria, bajo deseo sexual.

Por eso se hace importante tomar medidas luego de esta cirugía que van desde tener hábitos saludables, tener una alimentación adecuada antiinflamatoria, realizar ejercicio físico, es recomendable que no solo camines sino que también incluyas ejercicios de equilibrio, fuerza y elasticidad, manejo de las emociones y del estrés.

Ya en un segundo plano tenemos la recomendación de terapia sustitutiva hormonal el cual debe ser indicado por tu médico luego de la realización de exámenes y evaluación de tu historia clínica, si no hay ninguna contraindicación, te recomiendo elegir esta opción que mejorará tus síntomas pero además evitará complicaciones a futuro, como la aparición de osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes.

Recuerda siempre tomar en cuenta las recomendaciones de tu médico, no quedarte callada ni normalizar síntomas, es muy importante que manifiestes lo que te está pasando luego de la cirugía.

