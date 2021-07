Ganímedes, el satélite más grande de Júpiter, tiene vapor de agua en su atmósfera, resultado del escape térmico del vapor de agua de su superficie helada, según las primeras evidencias halladas por el telescopio espacial Hubble.

El noveno objeto más grande del Sistema Solar puede contener más agua que todos los océanos de la Tierra, según investigaciones previas, pero las temperaturas son tan frías que en la superficie se congela y el océano se encuentra a unos 160 kilómetros por debajo de la corteza, por tanto, el vapor de agua no representaría la evaporación de este.

Donde hay agua podría haber vida tal y como la conocemos e identificarla en otros mundos “es crucial” en la búsqueda de planetas habitables más allá de la Tierra. Ahora, por primera vez, se han encontrado pruebas de una atmósfera de agua sublimada (el paso directo de estado sólido a gaseoso).

Los astrónomos han vuelto a examinar observaciones realizadas por el Hubble durante las dos últimas décadas para encontrar esas evidencias de vapor de agua, señala la Nasa en un comunicado.

En 1998, el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial tomó las primeras imágenes ultravioletas del satélite, que revelaron cintas coloridas de gas electrificado, llamadas bandas aurorales, y proporcionaron una prueba más de que Ganímedes tiene un campo magnético permanente aunque débil.

Las similitudes entre las dos observaciones ultravioletas se explicaron por la presencia de oxígeno molecular, O2 y las diferencias se atribuyeron, en aquel momento, a la presencia de oxígeno atómico, O, que produce una señal que afecta más a un color ultravioleta que al otro.

Un equipo del Instituto Real de Tecnología de Estocolmo, dirigido por Lorez Roth, realizó diversos estudios como apoyo a la misión Juno de la Nasa, centrada en el estudio de Júpiter.

