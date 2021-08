Interrumpen a entrevistado en TVES que mencionó falta de apoyo gubernamental a los atletas

Este miércoles quedó evidenciada la falta de apoyo a los atletas venezolanos que participan en los Juegos Olímpicos de Tokio, con un hecho en el que se manifestó la censura de los medios de comunicación controlados por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista en la Televisora Venezolana Social (TVES), un funcionario –el director técnico de Deportes de Combate del IND, Alfredo Loyo– destacaba el esfuerzo de cada deportista para llegar a Tokio, pese a la falta de respaldo.

“Realmente los resultados obtenidos fueron casi que individuales, particulares. Cada atleta se tuvo que sacrificar en hacer su preparación. Claudymar es uno de los ejemplos, logró clasificar y prácticamente no tenía nadie que la guiara…”, expresó.

Enseguida, quedó interrumpido por uno de los entrevistadores, que pidió interrumpir la grabación para censurar ese fragmento. “No no no, interrumpe eso. Este marico está loco. Interrumpe eso porque no queda tan claro y queda así como si no le pararon bolas a los atletas, es la Federación, es el Ministerio o el IND… dile que diga otra vaina, pregúntale otra vaina y ya. Porque después me van a meter en peo a mí. Tienes que decir que sí, que es importante para Latinoamérica y ya”, lo emplazó.

#4Ago | Durante una entrevista en TVES, el director técnico de deportes de combate en el IND, Alfredo Loyo, fue interrumpido por uno de los entrevistadores para que no dijera que los atletas venezolanos llegaron a #Tokyo2020 prácticamente sin apoyo del Estado. #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/aPiFuEjjCy — El Carabobeño (@el_carabobeno) August 5, 2021

Parecía como un ensayo de una entrevista, pero el episodio salió íntegro al aire. A continuación, la televisora se fue a promociones.

Con información de Monitoreamos.