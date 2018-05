Las Mayores

El dominicano Domingo Santana sacudió un doble de dos carreras durante una ofensiva de cuatro anotaciones en la séptima entrada y los Cerveceros de Milwaukee tundieron de nuevo a los relevistas contrarios para ganar el domingo 8-7 a los Mets de Nueva York.

El venezolano Jesús Aguilar disparó un bambinazo de tres carreras y produjo cuatro anotaciones para los líderes de la División Central de la Liga Nacional. Los Cerveceros ganaron su quinta serie consecutiva después de alzarse con la victoria en tres de los cuatro partidos contra los Mets, que atraviesan por dificultades.

Another day, another game-tying home run in the 3rd inning for @JAguilarMKE. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/0YguaN629q

— Milwaukee Brewers (@Brewers) May 27, 2018