Jhoulys Chacín firmó un contrato de Ligas Menores con Mellizos de Minnesota este fin de semana. El pacto incluyó una invitación a los Entrenamientos de Primavera.

“Durante el mercado (de agentes libres) tuve propuestas de al menos 10 equipos. Todos ofrecieron lo mismo, contrato de Ligas Menores, pero vi que Minnesota era el club que demostraba mayor interés y fue una de las mejores oportunidades”, declaró el derecho, según una nota de prensa de Cárdenas Sports Media. “Veo mucho chance de hacer el equipo. Lo que quiero es llegar y hacer mi trabajo, y me siento muy bien físicamente para hacer eso”.

Chacín jugó la temporada pasada con Cerveceros de Milwaukee y Medias Rojas de Boston, combinándose para registro de 3-12, con 6.01 de efectividad en 103.1 innings de labor. En 11 temporadas presenta récord de 77-87, con 4.03 de efectividad en 1.319 episodios vistiendo los uniformes de Rockies de Colorado, Cascabeles de Arizona, Bravos de Atlanta, Angelinos de Los Ángeles, Padres de San Diego, Cerveceros y Medias Rojas.

De lograr quedarse en el equipo grande de los Mellizos, sería la tercera incursión del marabino en la Liga Americana, circuito en el que presenta marca de 5-8, con 4.98 de efectividad en 132 episodios.

“La verdad es que la Liga Americana es un poco diferente para mí, porque nunca he comenzado una temporada allí, pero estoy muy emocionado por el equipo que tienen los Mellizos”, apuntó. “El año pasado dieron muchos jonrones y con la experiencia que sumaron el año pasado, más los veteranos que tiene el club, creo que en estos momentos tienen las piezas para revalidar su banderín de la división y dar ese próximo paso en la postemporada”.

Chacín, de 32 años de edad, aspira a mejorar sus números de 2019.

“Son muchos los ajustes que tengo que hacer para volver a mi mejor nivel en el montículo, pero lo más importante es estar sano y recuperar mi confianza a la hora de lanzar”, afirmó.

A Chacín le entusiasma trabajar con Johan Santana, dos veces ganador del premio Cy Young y miembro del Salón de la Fama de Minnesota, en el Spring Training.

“La verdad es que me gustaría tener la oportunidad de trabajar con Santana, si va como invitado a los entrenamientos. Siempre he trabajado en mi cambio de velocidad y ojalá que si él está allí, pueda ayudarme a tener más confianza en ese lanzamiento y que me enseñe algunos trucos para que se mueva más ese envío”.

