El Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jhon Bolton, expresó que la “codicia de Nicolás Maduro” mantiene “hambriento” y sin la posibilidad de recibir “atención médica” al pueblo venezolano, por lo que, asegura, Estados Unidos está con Venezuela ante la profunda crisis que azota cada día al país.

El consejero de seguridad advirtió que él junto a los otros funcionarios del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, continuarán su trabajo junto al Jefe del Parlamento Juan Guaidó, para proveer más ayuda humanitaria a los venezolanos.

El consejero así lo posteó a través de su cuenta de red social Twitter, en las que reiteró que “Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela. Gracias a la codicia de Maduro, su crisis provocada por el hombre ha dejado a los venezolanos hambrientos y sin atención médica”, comentó.

The U.S. stands with the people of Venezuela. Thanks to Maduro’s greed, his man-made crisis has left Venezuelans starving and without medical care. We continue to work with @jguaido & the international coalition supporting him to provide much needed aid to Venezuelans. https://t.co/DeWSDqd1qu

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 7, 2019