Proyecto Venezuela no participará en las elecciones pautadas para el 21 de noviembre, por lo que Julio Rosales no será candidato a la alcaldía de Bejuma, hasta tanto existan las condiciones necesarias para realizar el proceso electoral.

Rosales dio a conocer su decisión a través de un comunicado, donde también señala que aspirar a dirigir un municipio no puede ser el resultado de un capricho, de un sueño, de un anhelo, o de la simple necesidad, debe ser postulado y llamarse candidato.

“Por eso no me afano, ni me preocupo pues no será en mis tiempos sino los tiempos que Dios decida”.

El dirigente de la tolda amarilla precisó que los problemas que vivimos los ciudadanos venezolanos, tendrán su fin cuando se cambie el sistema que nos gobierna.

Apuntó que tonto sería de mi parte pensar que la solución a lo que vivimos pasa por el cambio de un alcalde o un gobernador, por eso se de seguir siendo coherente con lo que se predica.

Expresó que mal podría él decirle a su equipo y a sus coterráneos, que ahora, con el mismo CNE, y quizá con peores condiciones, si hay que salir a votar porque se trataría de su elección.

“Esto no se trata de colgar los guantes, sino de sacudir el polvo de mi zapatos para seguir luchando por la Libertad de Venezuela. Que nadie crea que no vamos a estar en la calle al lado del vecino!, acompañándolos en estos momentos de tanta calamidad y tristeza, siendo apoyo idóneo, en la medida de nuestras posibilidades”.

Rosales dijo a sus vecinos que pueden estar seguros que cuando las elecciones sean en serio, Prove estará allí para luchar por la Venezuela que anhelamos, el Carabobo que recordamos, y la Bejuma que merecemos.

Hizo un llamado a los demás partidos de oposición, para que entiendan que es el momento de bajar las banderas y colores de esas organizaciones, y levantar sólo la bandera de Venezuela.

Para finalizar citó a Mather Luther King. “Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto”.