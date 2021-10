Los integrantes del Comando de Campaña “Aristóbulo Isturiz” en Naguanagua fueron juramentados este jueves, con miras a su participación en el proceso comicial del próximo 21 de noviembre, cuando se elegirán gobernadores, alcaldes y representantes de consejos legislativos y municipales.

La jornada que se llevó a cabo en el Casco Central del municipio, donde se reunieron la jefa de comando de campaña en Carabobo, Rodbexa Poleo; el coordinador de organización del PSUV en la región, Samuel Cohen; y la candidata a la Alcaldía de Naguanagua, Ana González.

Organización y Motivación

Poleo se dirigió al grueso de simpatizantes de la Revolución Bolivariana que se congregó en las adyacencias de la Plaza Bolívar de Naguanagua y les recordó que las victorias se construyen con identificación, organización y motivación. “Y nuestra mayor motivación es que tenemos como candidata a la alcaldía a una mujer guerrera, patriota, revolucionaria y chavista, que ustedes conocen, que se ha mantenido caminado las calles del municipio».

La jefa del comando de campaña pidió no olvidar quien ha sido el enemigo histórico, que causó las adversidades que ha vivido el pueblo de Naguanagua. “Esos que llegan a un espacio y lo destruyen, que sabotean, que no trabajan a favor del pueblo sino que llaman a guarimbear, a quemar gente. Esa no es la Naguanagua que queremos, nosotros queremos un municipio próspero, productivo, cultural, donde practiquemos deporte, y eso lo lograremos con Ana González”.

Samuel Cohen en principio dijo estar convencido del triunfo de Ana González en las elecciones del 21-N. Sin embargo, fue enfático en que los triunfos no se decretan, sino que se construyen. «Venir acá hoy es asumir un compromiso. La clave debe seguir siendo de la organización y la movilización. Para que Lacava y Ana ganen de manera contundente debemos contar con una vanguardia consciente”.

Con Lacava y Ana

Ana González manifestó sentirse complacida por el apoyo de los ciudadanos, del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico. “Tengan la garantía que desde el 21 de noviembre Naguanagua seguirá siendo territorio chavista, bolivariano y revolucionario. Aquí no tienen cabida la oscuridad ni la maldad, solo el amor del comandante Hugo Chávez. Vamos juntos a consolidar el triunfo del gobernador, Rafael Lacava”.

La abanderada de la revolución invitó a los naguanagüenses a ejercer el derecho al voto, como constructores de la patria y como personas que quieren un país lleno de amor y de luz. “Votar es garantía de paz, progreso y desarrollo, de todo eso es garantía Ana González en Naguanagua”.

Comando de Campaña

El Comando de Campaña “Aristóbulo Isturiz”, en Naguanagua lo conforman, Gustavo Gutiérrez, como jefe, y Gerardo Ramírez, como secretario. El equipo de Organización lo dirigirá Alexis Ortilez, y Jesús Marcano lo acompañará en la secretaría.

Javier Armas y Aleida Aular, son jefe y secretaria, respectivamente, de Estrategia Electoral; mientras que Daniel Gelvis, Luis Rangel y Dayana Carrera, estarán a cargo de la movilización. Entretanto el equipo electoral y Defensa del Voto lo integran Rubén Tovar, Daniela Gamboa y José Aquino, mientras que el grupo que estará al frente de la comunicación lo conforman Ana Ramírez, Wilfredo González y Elías Robles.

Nota de prensa