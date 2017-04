Gustavo Velutini Luning / @cinefilo50

A finales de 1991 se estrenaba “La bella y la bestia”, trigésimo film animado de la firma Walt Disney, que consiguió conquistar al mundo entero por su espléndida musicalización, por su historia inspirada en un célebre cuento francés del siglo XVIII y principalmente, por la tremenda calidad de sus imágenes, que por momentos se acercaban a la acción real como la a escena del baile en el gran salón.

La película

Esta historia presenta a un príncipe, quien ofrece una gran fiesta cuando de repente es visitado por una anciana, pero el príncipe la obliga a salir.

Al ser objetada esta mujer, ella formula un hechizo a todos los habitantes del castillo, forzándoles a vivir en soledad, porque sus cuerpos cambiaran de apariencia, por lo tanto el príncipe pasa a tener cuerpo de bestia y sus asistentes, se convierten en objetos-parlantes. Por lo tanto esta Bestia será servido por una jarra y una taza (la Sra Potts y Chip), un candelabro (Lumiere), un reloj (Din don), un armario, un pequeño sillón (haciendo de perro) como por limpiador (Plumette).

El ambiente en el castillo es triste, pero todo irá cambiando con la llegada de Bella, quien conseguirá romper el hechizo, para devolverles a todos, su verdadera identidad física.

Todo ello musicalizado de manera melódica, con canciones sencillas y llenas de coros a cargo del letrista Howard Ashman (1950-1991) y del compositor Alan Menken, cuyos ritmos traspasaron la pantalla, sonando insistentemente los temas de “Bonjour”, “Gastón” (en la voz de Richard White), “Something There”, “Human Again”, “Be our guest” (perteneciente a la escena mágica, donde la servidumbre invita a Bella a cenar) y por supuesto, las dos versiones del tema “La bella y la bestia”, la que canta Ángela Lansbury (la Sra. Potts) en la película, y la segunda está a cargo de Celine Dion y Peabo Bryson, que se oye en los créditos finales.

Del dibujo animado a la acción viva

Disney en su afán de mantenerse en los primeros lugares de taquilla, está siempre reinventándose, es por ello que sigue adelante con su fórmula de transformar sus clásicos animados en películas de acción viva.

Es así como “El libro de la selva” ya tiene su versión real con su toque de animación digitalizada (para recrear a los animales), siendo todo un éxito, hasta el punto de conseguir un premio Oscar, en la pasada edición.

Ahora es el turno de “La Bella y la Bestia”, la cual hoy por hoy es todo un fenómeno de taquilla, además está siendo beneficiada con muy buenas críticas, de paso, se puede pronosticarse con toda certeza que el film estará presente en la lista de nominados en las venideras ediciones del premio Globo de Oro y del Oscar, temporada 2017/18 (que se entregaran en el enero y febrero del 2018, respectivamente)

La cinta comienza con el hechizo de la bruja al castillo, luego la acción se traslada a una campiña francesa (hogar de Bella, su padre Maurice como de Gastón), ahí la joven cantará “Bonjour” (en 1991 fue Paige O’Hara y ahora, Emma Watson). Posteriormente todo se centrará nuevamente en el castillo, sonando ahí “Evermore”, “La Bella y la Bestia” o “Be our guest”. Paralelamente Gastón y su fiel amigo, optan por matar a la Bestia, cuya acción permitirá que se desarrolle un final trepidante y de suma tensión (como en el animado), con un pequeño agradado y por supuesto, el triunfo de la sensatez y el amor, desbaratándose el hechizo.

Tanto Todd Lieberman y David Hoberman desarrollaron un laborioso trabajo de producción, que combinó el uso de la imagen digital con la acción real. En fin todos los detalles del animado están presentes en esta película.

Para esta nueva versión se incorporó un nuevo personaje en el castillo, el del piano Cadenza. Además, la historia ahonda en el pasado del príncipe como de Bella, mostrando sus infancias. Ella llega a conocer más de su pasado, gracias a un atlas encantado. Además hay nueva escena, en la que el príncipe (aun siendo Bestia) le enseña a Bella, su biblioteca. También está el toque sutil una mujer, llamada Agatha, que aparece en los momentos cuando todo parece estar perdido.

De resto todo es igual, aunque se eliminó una escena del animado, en la cual vemos como Maurice y Bella, de cómo están retenidos por orden de Gastón. Ellos saben que deben escapar para ir ayudar a la Bestia. En ese momento, Bella se percata que la taza Chip, esta con ella. En la versión real, Maurice y Bella se las ingenian solos, para liberarse.

La musicalización no solo mantiene las piezas del film animado, sino que trae una nueva balada romántica, en la voz del multi-platino Josh Groban, llamada “Evermore”, la cual se hace presente en la película cuando la Bestia, se sabe solo, porque Bella ha ido en ayuda de su padre.

Esta canción está compuesta por Alan Menken y por el letrista Tim Rice. En cuanto al tema principal, “La Bella y la Bestia”, esta vocalizada por la actriz Emma Thompson (Sra. Potts) en el film, y la segunda versión está a cargo de Ariana Grande y John Legend, la suena en los créditos finales junto a “Evermore”.

Es destacar que esta banda sonora cuenta con las voces de todo su elenco, es así como en la versión en inglés, puede escucharse a Emma Watson (Bella), Dan Stevens (Bestia), Luke Evans (Gastón), Kevin Kline (Maurice), Josh Gad (Lefou), Emma Thompson (Señora Potts), Ian McKellen (Din Don), Ewan McGregor (Lumière), Gugu Mbatha-Raw (Plumette), Audra Mcdonald (Garderobe), Adrian Schiller (Monsieur D’Arque) y Hattie Morahan (Hechicera). Paralelamente están las canciones en las cantan Jos Groban, Ariana Grande y John Legend (este último, participa en la banda sonora de “La La Land”).

El director Bill Condon supo mantener la magia animada en esta versión real, con su buen manejo de cámaras y el perfecto uso de los efectos de animación digitalizada.

El animado que ha hecho historia

La película de 1991, producida por Don Hahn, logro la proeza de ser la primera cinta de dibujo animado en ser nominado al Oscar, a Mejor Película, año que competió con la perturbadora historia de “El silencio de los inocentes”, el thriller biográfico “Bugsy”, el romántico drama “El príncipe de las mareas” y el policial de investigación “JFK”.

Elizabeth Taylor y Paul Newman, fueron los encargados de anunciar esta categoría, ganándola “El silencio de los inocentes”.

Es destacar que “La bella y la bestia” logro 6 postulaciones, o sea Mejor Película, Mejor Banda Sonora, Sonido y tres de Mejor Canción, estando postuladas “Belle”, “Be Our Guest” y el tema central “Beauty and the Beast” (en las voces de Celine Dion y Peabo Bryson).

La ceremonia 64 del Oscar tuvo en “La bella y la bestia” a un gran protagonista, porque no solo se presentaron las tres canciones, sino que además la Bella y la Bestia salieron a escena de manera animada, para premiar el aparatado de Cortometraje Animado. La puesta en escena de la canción “La Bella y la Bestia”, reunió a Celine Dion, Peabo Bryson y Ángela Lansbury. En total este film ganó 2 estatuillas, la de Canción con “La Bella y la Bestia” y Banda Sonora (para Alan Menken).

No solo se convirtió en el primer y único animado en competir en el Oscar a Mejor Película, sino que también consiguió ser candidata y ganar el premio Globo de Oro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, en el rubro de Mejor Film de Comedia o Musical, imponiéndose a “Tomates verdes fritos”, “El Rey del Pescador”, “City Slickers” y “The Commtiments”

Récord de taquilla, para esta versión real

Desde el pasado 17 de marzo hasta el momento “La Bella y la Bestia” lleva recaudado 910 millones de dólares, suma que aglutina la taquilla mundial, estando cercano a superar la barrera de los 1.000 millones.

De momento, sólo en EE.UU lleva recaudados 404 millones de dólares, buscando superar a “Shrek 2” (441 millones) y “Star Wars” (460 millones), “Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma” (474 millones) y “Buscando a Dory” (486 millones).

Lo próximo, el ganar el Globo de Oro a Mejor Film de Comedia o Musical, y porque no, un Globo de Oro para Emma Watson por ser una Bella con clase.