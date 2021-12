La Conferencia Hí­pica del Caribe se pronunció a través de un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Twitter, en el cual comentan que han recibido denuncias de los países miembros y en los próximos días convocaran una Asamblea General extraordinaria.



De acuerdo con la reseña de Meridiano, no solo Venezuela se ha quejado de lo sucedido en la Serie Hí­pica del Caribe, celebrada en el hipódromo Camarero de Puerto Rico. Pero es que no es para menos, si se hace un análisis profundo, se puede observar que no solo la representación criolla sufrió con los hechos irregulares del evento.



Hakkasan, representante de México y uno de los principales candidatos de la carrera llegó a 46 cuerpos del ganador, Duggan, la principal carta de Panamá, fue retirado detrás del aparato de partidas, March Point, otro de los de Panamá arribó a 23 cuerpos.



Ya sabemos lo que ocurrió con los ejemplares Persecuted, Sandovalera y José Enrique. Aunado a ello, de comprobarse todo lo que dijo Oscar González, el cual tiene pruebas en su poder, se incurrirá en una falta grave contra el público apostador de la isla.



Con información de meridiano.net