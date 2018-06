Una dolencia asociada a una corta esperanza de vida, pero que el cosmólogo sobrellevó durante casi cinco décadas, algo que su hija achacó hoy a “un milagro médico y científico”.

“Se puede pensar que porque alguien lleve enfermo mucho tiempo su muerte no te va a impactar, pero de hecho sí lo hizo”, sostuvo, al tiempo que insistió en su “extraordinaria longevidad con su condición”.

Interrogada sobre cómo cree que le gustaría a su padre ser recordado, Lucy declaró que “siempre decía que tu legado reside en tus hijos y en el trabajo que has hecho”.

Stephen Hawking investigó a lo largo de su vida sobre la expansión del Universo y los agujeros negros, y publicó varios libros de divulgación científica, entre ellos el célebre “A Brief History of Time” (Una breve historia del tiempo).

Hawking fue despedido el pasado 31 de marzo en un funeral privado en Cambridge, pero sus cenizas serán enterradas el próximo 15 de junio en la abadía de Westminster, en Londres, donde descansarán cerca de los del físico Isaac Newton (1643-1727). EFE