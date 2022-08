Desde hace al menos dos años, Belkis Torres teme que las paredes de su casa se caigan. El deterioro de la estructura se debe a la humedad y filtraciones producidas por la rotura de una tubería de aguas blancas en la Urbanización Piedras Negras, en el municipio Los Guayos.

En la calle 78-C corre un río que ha dañado la vía y que genera pozos donde proliferan zancudos y otros insectos, poniendo en riesgo a sus habitantes, quienes muestran preocupación por los contagios en niños de enfermedades como el dengue o la malaria.

Franco Villarroel recordó que la afectación tiene más de cuatro años y se trata de la rotura de una tubería tipo T de 6 pulgadas. El vecino narró que al principio los residentes de la comunidad abrieron un hueco en la calle para identificar la filtración y trataron de corregirlo, pero no tenían los materiales ni los medios.

Desde entonces la problemática ha sido comunicada a la alcaldía y a Hidrocentro, que ha realizado dos visitas. Mireya Eguis criticó que en ninguna oportunidad hayan solventado la situación, porque se requiere que se cambie la pieza por completo, no solo reparaciones puntuales. “Se vuelven a ir y no hacen nada, no reparan, no terminan de solucionar el asunto”.

El problema no solo deteriora las estructuras y vías, Eguis también destacó que el agua que reciben a través de las tuberías les llega sucia y eso afecta la calidad de vida de todos los vecinos. “Nosotros ya no encontramos a quien dirigirnos para que nos tomen en cuenta en algo”.

Luego de varias denuncias a los entes gubernamentales, los vecinos están desesperados. El llamado de Belkis Torres es claro: que vengan a arreglar el bote de agua que está tumbando todas las paredes y dañando las calles.

Comunidad a oscuras

La desidia y abandono del mantenimiento en el sector es notorio desde que se entra en la urbanización. “Estamos a oscuras totalmente” enfatizó Mireya Eguis, preocupada porque el alumbrado público no funciona.

Además, los cortes del servicio eléctrico son comunes. Para el momento de la visita de El Carabobeño a la comunidad, el día martes 16 de agosto, los habitantes cumplían 17 horas sin luz.

En la urbanización Piedras Negras las cloacas son otro problema. Calles casi inaccesibles y rotas, producto de las aguas estancadas y del hedor que ellas generan, que ahuyenta a los caminantes.