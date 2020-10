El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava prometió a través de un video difundido en instagram este lunes, ponerse al día con los problemas del servicio de gas en el estado.

“Es el tema que más me preocupa” aseguró. “Yo me voy a montar en esto. Las pocas fuerzas que tenga; conjuntamente con el equipo vamos a minimizar los problemas del gas”, dijo al señalar que aún no se siente bien.

Lacava aseguró que ha estado fuera de combate, en la cama, pero reconoció los problemas de la parte eléctrica y otros que tienen azotado a los carabobeños. “Desde aquí echándole pichón, porque tengo un poquito más de fuerza de la que tenía la semana pasada; y voy a tratar de hacer lo posible para que se vaya mejorando la situación “.

Rafael Lacava dio positivo a la prueba de COVID-19 en agosto pasado, pero dijo que tuvo que aparecer de nuevo para evitar rumores de que se había marchado de la gobernación y pidió que dejaran las intrigas, aún visiblemente debilitado.

Reiteró que vienen importantes arreglos al viaducto La Cabrera y adecuaciones a los sistemas de salud.

Lacava se despidió pidiendo a todos cuidarse y hablando de otros presuntos hallazgos relacionadas con un medicamento para el COVID-19 con sello carabobeño.

