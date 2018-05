El gobernador Rafael Lacava fue uno de los mediadores en la liberación del estadounidense Joshua Holt, quien ya se encuentra en Estados Unidos, donde en breve se reunirá con el presidente Donald Trump.

En una foto que circuló por las redes sociales aparecen el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, su asistente, el gobernador Rafael Lacava y Pedro Díaz Blum por el Grupo de Boston.

Holt fue uno de los privados de libertad que apareció en unos videos durante la protesta que los presos políticos realizaron el 16 de mayo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. En su caso, clamaba ayuda y pedía su liberación.

El encargado de negocios de Estados Unidos. Todd Robinson, tuvo una actuación destacada en el seguimiento al caso del mormón detenido desde el 2015. Lo hizo hasta ser expulsado del país por NIcolás Maduro, el 21 de este mes, junto a su asesor político, Bryan Naranjo.

El gobierno lo acusó de ser un agente encubierto estadounidense que se habría infiltrado en el complejo habitacional Ciudad Caribia de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Miranda.

Fue detenido junto a su pareja, Thamara Holt, a mediados de 2016, durante el despliegue de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que pretendía desmantelar supuestas bandas criminales y que recibió fuertes cuestionamientos por las violaciones de Derechos Humanos.

Según el ministro de Interior del momento, Gustavo González López, a Holt se le habría incautado en su residencia material y armamento de guerra, mapas estratégicos de Caracas y equipos informáticos que serían utilizados con fines terroristas.

Este sábado salió en libertad. Lo anunció en Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien se reunirá en breve en la Casa Blanca, junto a su espos a Thamara.

En varios videos, Lacava y Díaz Blum aparecen como parte de la comitiva.

Gobernador Lacava quien fue el primero en viajar a Washington para hablar con Corker,en el avión a Washington con Senador, Holt y un asistente de Corker. No les extrañe foto de Lacava con Trump,Todd y Naranjo! Oh my God!!!¿🇺🇸? pic.twitter.com/HfZ5MnB1wR

— Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) May 26, 2018