Sin que ningún tipo de aviso por las redes sociales ni una mínima explicación, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) suspendió el servicio de Internet por varias horas, el cual, según fuentes externas el servicio de ABA, se habría restablecido después de al menos 5 horas en varios estados del país y en el Área Metropolitana de Caracas.

Una de las fuentes que señala que se ha restablecido el servicio a “niveles normales” es NetBlocks.org, que califica esta falla como la “mayor disrupción” registrada por el proveedor estatal, publicó banca y negocios.

Efectivamente, las redes sociales dieron cuenta de un gran número de usuarios que reportaron el retorno de la señal después de más de 4 horas de interrupción. En Caracas, por ejemplo, la falla duró alrededor de 2 horas y media y 3 horas.

Llama poderosamente la atención que la operadora estatal no diera ninguna explicación a sus suscriptores ni informara oportunamente sobre los supuestos trabajos de ampliación de ancho de banda, que, según el periodista especializado Fran Monroy, le fueron reportados por fuentes internas.

La falla

A partir de las 11 de la mañana de este sábado 26 de diciembre se comenzó a reportar una falla masiva del servicio de conexión a Internet de Cantv en varios estados del país.

Hasta el cierre de esta nota, la operadora estatal y responsable por más de 60% de la conectividad a la web a escala nacional, no había informado oficialmente si existe alguna falla mayor.

La mayoría de los reportes corresponden a los estados del norte del país, incluyendo zonas de Miranda, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Zulia y Falcón, una situación que se suma al servicio irregular que afecta a más de 60% de la población, de acuerdo con los datos del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP).

Los reportes también llegan de diversas zonas del Área Metropolitana de Caracas.

La aplicación Fing Internet Alert reportó que la falla se materializó a las 10:30 de la mañana. También se reportan cortes de conectividad en poblaciones de los estados Táchira y Mérida, pero es complicado saber si tienen que ver con esta falla masiva no confirmada o si se corresponden con suspensiones habituales.

Update: Internet connectivity in #Venezuela restored to normal levels after major disruption to state-run provider ABA CANTV. incident duration ~5 hours #26Dic 📈 pic.twitter.com/czabOHd8gb

— NetBlocks.org (@netblocks) December 26, 2020