El infielder venezolano, que defiende los colores de los Mellizos de Minnesota, está teniendo un primer año de ensueño y en lo que va de 2019, lidera a Las Mayores en promedio cuando los bateadores se han parado en la caja de bateo en un mínimo de 300 oportunidades, al poseer .344 de porcentaje en 319 apariciones.

Arráez, hizo su estreno el pasado 18 de mayo ante los Marineros de Seattle y en ese juego disparó su primer imparable siendo doble y anotó una rayita en dos oportunidades con el madero, en la victoria de su equipo 18 a 4.

Han sido pocos los encuentros de los cuales se ha ido en blanco

Desde entonces, el nativo de San Felipe no ha parado de batear, ha dado de imparable en 62 de los 79 cotejos en los que ha tenido por lo menos una oportunidad a la ofensiva. Además, se ha embazado en 69 de los 81 compromisos que ha disputado en esta campaña.

“Le doy gracias a Dios por mantenerme saludable y estoy aprovechando cada oportunidad que el manager me brinda. Me está dando la oportunidad de jugar en el left field y me ha ido super bien porque yo desde pequeño jugaba en el outfield así que todo ha salido muy bien”, dijo Arráez a MLB.

El top cinco en promedio en la gran carpa, la completan Tim Anderson con .333 de average, lo sigue Anthony Rendón con .331, Howie Kendrick con .330 y lo cierra el toletero de los Cerveceros de Milwaukee, Christian Yelich con .329.

Arráez conectó de imparable en nueve encuentros seguidos

El camarero de 22 años de edad, traía una seguidilla de nueve encuentros consecutivos conectando al menos una imparable pero la vio cortada al fallar en tres ocasiones en el segundo encuentro de la doble cartelera que jugó su equipo el pasado sábado ante los Indios de Cleveland.

La continuidad que permanece activa, es la de estar en circulación. Arráez, ha pisado como mínimo la primera almohadilla en 14 encuentros de manera corrida, todos disputados en este mes de septiembre.

Se unió a una selecta lista

De acuerdo con el portal TwinsDaily.com, el criollo se une a Brian McCann (en 2006), Matt Kemp (2007), Álex Rodríguez (1996) y a Vada Pinson (1961), como los únicos peloteros que a los 22 años o menos han consumido al menos 250 apariciones al plato y han ligado para average de .333 desde 1961.

“En cuanto a marcas o logros que he conseguido, pues he venido trabajando para eso, para seguir avanzando cada día más y subir escalones todos los días. Por eso me preparo mentalmente para cada juego, salgo a jugar mi pelota y a disfrutarla porque el béisbol es un bello deporte”, finalizó.

Una zafra de alto calibre

El yaracuyano, quien en Venezuela pertenece a los Navegantes del Magallanes, ha disparado 97 incogibles en lo que va de zafra, entre ellos 18 dobles, un triple y tres cuadrangulares, ha remolcado 22 rayitas y ha anotado otras 51 en 282 turnos oficiales para una línea ofensiva de .411/.447/.857 (OBP/SLG/OPS).

Los Mellizos, se encuentran en Target Field recibiendo la visita de los Medias Blancas de Chicago en una serie tres choques. Actualmente marchan en la primera casilla de la División Central de la Liga Americana con 91 triunfos y 58 caídas a 4.5 juegos de ventaja de Cleveland, su más cercano perseguidor.