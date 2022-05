Maduro elogió en Twitter el servicio de Cantv y los usuarios rechazaron sus declaraciones

A través de un tuit publicado este sábado, Nicolás Maduro elogió el servicio de telecomunicaciones que presta la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), a raíz de la nacionalización de la empresa, de la que se cumplen 15 años este 21 de mayo.

El acceso a las telecomunicaciones en Venezuela es una realidad, y es gracias a los esfuerzos del Comandante Chávez, que decidió nacionalizar la CANTV un día como hoy #21May. 15 años después, seguimos comprometidos con el fortalecimiento del servicio para el bienestar del pueblo. pic.twitter.com/oVy5khLlZC — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 21, 2022

Sin embargo, lejos de causar alegría o motivo de celebración, las declaraciones generaron rechazo por parte de los usuarios que se quejan de los deficientes accesos a Internet y la pésima conexión telefónica. Muchos aseguran que siguen pagando la facturación sin disfrutar de los servicios por temor a perder la línea.

“El servicio es una burla”

Señala la web de El Nacional que una usuaria escribió: “Bienestar para el bolsillo de los técnicos. Si no tienes dólares, no te arreglan la señal, tú sabes lo que es 11 años solicitando línea y no te dan respuesta, por Dios, no sean tan descarados”.

Otro comentario que apareció dice: “Ese servicio no sirve, esa empresa es una burla”.

Otro de los tuits que puede leerse señala: “Cómo dice eso si las fallas rara vez las atienden y deben salvarlos (a los técnicos) con algo para que nos resuelvan. Cantv está destruida, solo salga y vea el tendido de cables, y en zonas pobladas ni Internet existe”.

En un estudio publicado recientemente, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp) determinó que entre los meses de enero y febrero de 2022, solo 36,1% de los ciudadanos encuestados, en 12 urbes del país, cuentan con servicio de Internet fijo en sus hogares. Por otra parte, 63,8% no cuenta con el beneficio.

También se conoció que en febrero de este año Barcelona (24,1%), Punto Fijo (24,5%) y Ciudad Bolívar (27,5%) destacaron como las urbes con las menores cifras de suscriptores con servicio de Internet. Asimismo, Porlamar, desde enero de 2021, figura entre las tres primeras ciudades con menor acceso al servicio de Internet.

Exigen mejoras

Un 55,9% de los usuarios resaltó que hay aspectos que deben mejorar para considerarlo óptimo, ya que algunas veces pierden la velocidad de la navegación o pierden la señal.

Con información de El Nacional.