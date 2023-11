El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, aseguró este viernes que la Celeste no irá a Argentina solo a defenderse y resaltó que hacerlo sería «el camino más corto para dar el partido por perdido».

Así lo remarcó en una rueda de prensa que brindó en el estadio Centenario de Montevideo a seis días del encuentro que su equipo y la selección campeona del mundo disputarán en Buenos Aires por la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

«Yo no me imagino que Argentina no intente manejar la pelota y no me imagino a Uruguay sin tratar de evitarlo con mucha dedicación y al revés», dijo.

Y agregó: «Si decididamente no pensamos en tratar de jugar, si solamente pensamos en defender, es el camino más corto para dar el partido por perdido».

En ese sentido, Bielsa remarcó que el perfil de juego del conjunto dirigido por Lionel Scaloni está «totalmente claro» y que hace mucho tiempo que su próximo rival juega «del mismo modo, con el mismo estilo y a muy buen nivel».

Asimismo, dijo que tiene la convicción de que Uruguay tiene futbolistas para enfrentarse a Argentina sin tomar «precauciones exageradas» que le impidan manejar el balón y aprovechar la calidad de sus jugadores.

El seleccionador también habló sobre Lionel Messi y dijo que por el momento no hay un método ni un procedimiento que sea lo suficientemente efectivo para frenarlo, al tiempo que lo definió como «el mejor jugador del mundo».

«No hay una formula. Creo que alguna vez habrá que preguntarle a él que sería lo conveniente para que no juegue bien», dijo el seleccionador de Uruguay.

Añadió: «Que no haya una formula eficaz para que un gran jugador no luzca va a mantener más vivo el fútbol».

Finalmente, consultado por la posible presencia de Luis Suárez en los próximos dos partidos, Bielsa remarcó que la lista final se dará luego de los encuentros que los equipos disputarán el fin de semana y no adelantó nombres.

Sin embargo, destacó el trabajo que el goleador está haciendo en el Gremio brasileño.

Uruguay se enfrentará el 16 de noviembre a Argentina en Buenos Aires y cinco días después recibirá a Bolivia en el histórico estadio Centenario de Montevideo.

Jugadas cuatro jornadas de las eliminatorias sudamericanas, la Celeste se encuentra segunda con siete unidades.

