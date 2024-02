Mediante una carta privada que le envié le razoné la innecesidad e inconveniencia de correr el riesgo de recurrir al tsj a demandar la nulidad de la abusiva sanción que le impusieron ya que tenía a mano otro medio cual sería el de exigir su revocatoria por parte del mismo organismo que la dictó, esto en base al mecanismo de la autotutela para controlar sus propios actos, lo cual está previsto en el artículo 83 de la Ley de la Contraloría General de la Republica cuyo texto es el siguiente: “…”

“Artículo 83. La administración podrá en cualquier momento, de oficio, o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.”

Luego de haberle enviado dicha carta por vía segura y privada que se me comunicó haberse entregado, y ante la falta de atención publiqué mi razonamiento en un artículo que puede verse en el siguiente enlace: https://carlosramirezl3.medium.com/propuesta-para-sortear-el-caramelo-envenenado-que-contra-maria-corina-firmaron-en-barbados-7b7bcbe676cb

Sorpresivamente, contra lo que antes ella -María Corina- había afirmado públicamente de que no asistiría al tsj, lo hizo, fue al tribunal que como todo el mundo sabe, está bajo absoluto y total control del gobierno, y asistida por el Dr. Perkins Rocha presentó acción de nulidad contra la vía de hecho utilizada por la Contraloría para sancionarla, y el resultado ya lo vimos, una burla de parte del régimen que no solo ni lo disimuló, sino que Jorge Rodríguez alardeó de ello antes de que se publicara la decisión, lo hizo desde la tribuna de la sede de la AN el pasado 23 de enero cuando a voz en cuello gritó: “No hay forma de que esa mujer sea candidata a nada ”, y tres días después, el 26 de enero: ese “tribunal” publicó sentencia prohibiendo a María Corina el derecho a postularse, sentencia tan abusiva que sin tramite alguno le agregaron agravios en contra de ella vinculándola con hechos en los que ella nada ha tenido que ver relativos a la infausta gestión de Guaidó y a los casos Pdvsa, Citgo, Monómeros, etc.

PORQUÉ ESA DEMANDA NO FUE UN BUEN PASO. Primero porque se contradijo en su anterior posición de no acudir a ese mal llamado tribunal de justicia al cual así apareció dando reconocimiento, luego porque -como se lo expuse en mi carta- había otro medio, el de la antes explicada autotutela- que dejaba exclusivamente bajo responsabilidad del régimen el pronunciamiento sin poder esconderse en su farsa judicial.

Y ES QUE tenemos años viendo y padeciendo la intervención del sistema de justicia en Venezuela y lo cual ha llegado a extremos aún mas perversos que los detallados en el libro de Ingo Müller “Los juristas del horror” sobre el caso de la justicia en la Alemania de Hitler. El descaro ha sido tan grande que antes de que se anunciara la sentencia, Jorge Rodríguez desde la tribuna de la asaltada Asamblea Nacional, bramó que “No hay forma de que esa mujer sea candidata a nada en ninguna elección en Venezuela…” y tres días después previa “reestructuración” del tribunal con cambio de sus jueces, se publicó un extracto de la sentencia sin haberle dado trámite alguno, y sin ni siquiera haber dejado ver el expediente a la demandante ni a su abogado, sentencia en la cual se rechazó la acción basándose además en la infame imputación de otros hechos calumniosos que agregaron como fueron una falsa participación de ella en los asuntos del gobierno interino de Guaidó, de Pdvsa ad hoc, Citgo, Monómeros, etc.

Mas sin embargo, el transcurso de los hechos, la gallarda y combativa actitud de MCorina, la respuesta de la población y el rechazo internacional a la infame sentencia están insuflando nuevos ánimos a la lucha y generando mayor repudio al régimen. Es un proceso en evolución que está generando grandes expectativas.

NO CABE EL DESALIENTO. Estamos en otra etapa de esta larga lucha por el restablecimiento del sistema democrático, por la libertad de los centenares de presos políticos, por la debida atención al pueblo sobre el sistema de salud, de educación, de justicia, de salarios justos, de seguridad social, reivindicaciones que ella mas que nadie en estos momentos genera esperanza creíble de alcanzar.

NO OLVIDAR LA CADENA QUE LA DICTADURA UTILIZÓ PARA ESTO. (1)Un falso contralor: Manuel Galindo Ballesteros. (2) Un empleado suyo: Antonio J.Meneses. (3) Tres falsos magistrados: Bárbara César Siero, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandare, constituyen la infame cadena de funcionarios del régimen que pretenden imponer la voluntad de Nicolás Maduro de seguir tiranizando al país.

LA LUCHA ES HASTA EL FINAL…!

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL

