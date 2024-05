Marineros no tuvo suerte en su primera visita en Maracay

El primer juego de la temporada 2024 de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) en la ciudad jardín no fue como lo esperaba la novena naviera al caer derrotada 1×13 ante Samanes de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, la tarde de este viernes 24 de mayo.

Marineros comenzó el juego con una anotación en la cuarta entrada gracias a un doblete de Osman Marval para impulsar a Dennis Ortega desde primera. En el siguiente inning Samanes tuvo un racimo de nueve anotaciones que se dividieron a las cuentas de José Martínez, quien permitió cuatro rayitas y no pudo sacar un out, cuatro más para Alejandro Chacín, completó un out, y otro más para Alvin Herrera para el 1-8

En la sexta la ofensiva local volvió a sacar todo su poder ante el bullpen carabobeño y fabricaron cuatro carreras cuando Aliangel López se encontraba encima del montículo. El manager Robinson Chirinos aprovechó la oportunidad para que Andrew Salas y David Chirinos tomaran un turno cada uno y tengan participación a la defensiva.

De esta manera José Rodríguez (1-0) se adjudicó el triunfo y José Martínez (0-2) cargó con la derrota. Marineros volverá a la acción mañana sábado 25 de mayo cuando reciba la visita de Guerreros de Lara a las 6:00 de la tarde en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Nota de prensa.

