Al plan de desmalezamiento, limpieza y mantenimiento del campus de la Universidad de Carabobo (UC) en Bárbula, acordado el 4 de junio por las autoridades universitarias y el gobernador Rafael Lacava, no se le ha dado continuidad. Así lo denunció Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UC) de esa casa de estudios.

“La verdad es que hace algunos meses se quiso empezar con un plan de desmalezamiento por parte de la gobernación y la alcaldía (de Naguanagua), con una presunta mesa de diálogo, y hoy vemos que no ha habido un plan realmente dirigido a rescatar el campus universitario”, dijo al calificar la propuesta de Lacava como un acto de politiquería.

El representante estudiantil agregó que a casi tres meses del acuerdo firmado en el marco del denominado proceso de diálogo regional convocado por el gobernador, la universidad se encuentra prácticamente igual. “Por eso hoy los estudiantes universitarios hemos decidido levantar la voz, porque ya basta de que nuestras universidades se encuentren en esta situación”.

Desde marzo, con el inicio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, las clases presenciales fueron suspendidas en todas las universidades del país. A juicio del estudiante, el déficit presupuestario y los bajos salarios de los profesores, quienes en promedio ganan entre cinco y seis dólares al mes, dificulta que puedan acceder a mecanismos virtuales que les permitan retomar las clases.

A la imposibilidad de adquirir recursos tecnológicos se le suma otro problema. Según Díaz, los profesores universitarios se mueren de mengua porque no tienen cómo pagar una clínica y el sistema público de salud se encuentra completamente colapsado por la pandemia. “No tienen a dónde asistir en caso de que adquieran el COVID-19 o cualquier otra enfermedad”.

El panorama de los estudiantes no mejora. La beca otorgada por el gobierno de Nicolás Maduro a través del Ministerio de Educación Universitaria es de un dólar mensual y, para acceder a eso, tienen que inscribirse en un sistema de control social, como lo es el carnet de la patria, señaló el dirigente estudiantil.

Período Académico Especial 2020

El Consejo Universitario de la UC probó la semana pasada la realización del Período Académico Especial 2020, con el propósito de culminar las actividades académicas en aquellas facultades que, para el momento de iniciada la cuarentena preventiva, se encontraban a escasas semanas de terminar el semestre.

Al respecto, el presidente de la FCU-UC detalló que las autoridades universitarias, junto a la representación estudiantil, acordaron que el período sería de manera virtual, con actividades asincrónicas debido a la falta de dispositivos tecnológicos y la precaria conectividad a internet de docentes y estudiantes.

La propuesta se ejecutará inicialmente en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales; Ingeniería, y Ciencias y Tecnología, que son las que se encuentran finalizando el semestre. Las cuatro restantes están presentando los informes correspondientes en los que se evalúa la posibilidad de avanzar en asignaturas que lo permitan.

Nuevos ingresos

Sobre la aprobación por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), de que todos los bachilleres de este año tengan cupo asegurado en las instituciones autónomas, Díaz fue enfático al explicar que esto es inviable y solo provocará una crisis mayor.

“La UC no está preparada para recibir esa cantidad de estudiantes y eso incrementará la crisis porque esos estudiantes no tendrán beneficios, no contarán ni con lo más básico que es el transporte. Es momento de levantar la voz por nuestras universidades”, señaló el vocero de la FCU-UC.