Inviable. Así define el Sindicato Único del Transporte en Carabobo la implementación del nuevo sistema de cobro del pasaje que pretende ser automatizado al traducirse en un gasto de más de 400 dólares por cada conductor.

El problema es claro: Están quebrados. El sector enfrenta un momento muy duro frente a los elevados precios de los repuestos que tiene a más de 80% de las unidades de la entidad paralizadas.

Es por esto que no están de acuerdo con la instalación de puntos de venta, por considerar que no los beneficiará en nada. “La experiencia del pasado nos dice que será un fracaso. Ni siquiera funcionó con los tickets que eran un subsidio directo para los estudiantes”, aseguró la secretaria de Finanzas del sindicato, Marleni Campos.

La información que desde esa organización gremial manejan es que el costo de la máquina que debe tener cada unidad oscila entre los 280 y 480 dólares que ninguno está en la capacidad de pagar.

A esto se suma que deben destinar 8% de los ingresos que reciban a los operadores del sistema digital y a la banca. “Ya estamos bien golpeados, somos los más perjudicados con la situación económica actual porque todo el comercio se cobra en dólares menos el transporte, y ahora se quiere lucrar la banca y una empresa nueva que viene a hacer las máquinas y son los que se llenaran de dinero”.

Sin ingresos

El trabajo es cada vez más reducido para ellos porque hay vehículos que pueden hacer su recorrido una vez a la semana o cada 15 días como consecuencia a la escasez de gasolina.

Y para para los que funcionan a gasoil la situación no es favorable tampoco. “Deben hacer la cola desde la 1:00 am o 2:00 am en la única estación de servicio que tenemos habilitada, que es la ubicada en el Big Low Center, y ahí pueden perder hasta dos días”.

A esto se suma lo que calificó de “mafia” al referirse al mecanismo instaurado para poder abastecerse de combustible. “Piden un dólar para poder anotarnos y cinco más al momento de surtir. Los que laboran en las estaciones de servicio son los que se llenan de dinero y nosotros estamos quebrados”.

Este drama se trasladará a los usuarios, tomando en cuenta que cada vez serán menos las unidades que circularán en la entidad, por cuyas calles y avenidas ya se ve a numerosos grupos de personas esperando por transporte ante el evidente déficit que existe.