Es una cifra conservadora, aunque no deja de ser alarmante. Más del 70% de los carabobeños recibe en sus hogares agua de calidad cuestionable, que además es distribuida de forma irregular, debido a los trabajos inconclusos en la planta potabilizadora Alejo Zuloaga, admitió el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

Según el mandatario regional, actualmente la planta de potabilización produce unos cuatro mil 500 litros de agua por segundo pero, aseguró, si se incorpora una nueva tecnología y se completa la construcción paralizada en las instalaciones de Hidrocentro, podría alcanzar los a siete mil 500 litros por segundo.

Lacava señaló que este problema, que afecta la salud de los carabobeños, podría solucionarse con una inversión de más de 24 millones de euros, los cuales ya fueron depositados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) en un banco portugués, pero que se “bloqueados, sin ningún tipo de explicación”.

Durante uno de los encuentros del denominado diálogo regional con el sector universitario, el gobernador aseveró que si esos recursos fuesen “liberados”, podrían pagarle a la empresa contratada para la culminación de la planta Alejo Zuloaga. De esa forma “tendríamos en Valencia agua mucho más limpia para todos, chavistas y opositores”, con un caudal superior al actual.

Ante ese escenario, Lacava planteó que se firme un documento unánime y transversal, que incluya la participación de todos los sectores políticos del estado, para solicitar ante el banco portugués y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que sean entregados los más de 24 millones de euros para el proyecto de potabilización del agua.

“¿Por qué nosotros no usamos ese mismo modelo para un tema que está golpeando a más del 70% de la población carabobeña, que es la calidad del agua que hay en la zona metropolitana de Valencia?”, dijo en relación al acuerdo alcanzado entre representantes de Nicolás Maduro y del interinato de Juan Guaidó, junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para gestionar recursos para combatir la pandemia de covid-19 en el país.

“Yo pido que me ayuden a que esto salga. No estoy comprando cosas para el Capitolio o cuestiones para la policía, o para reprimir al pueblo, o para hacer campaña política para mí. No, es para terminar la planta potabilizadora Alejo Zuloaga, que va a potabilizar el agua de todos los valencianos”, argumentó.

A su juicio, si se solventan las fallas de la planta potabilizadora y se culmina la obra, el problema de la calidad del agua en Carabobo llegaría a su fin.

Desde hace 10 años la ONG Movimiento por la Calidad del Agua ha denunciado los altos niveles de contaminación del agua que distribuye Hidrocentro a través del Acueducto Regional del Centro (ARC). Sin embargo, hasta la fecha ni el Gobierno nacional ni el Ejecutivo regional han tenido la voluntad para solucionar la situación.

Se trata de un problema que tiene como origen lo que el ingeniero Manuel Pérez Rodríguez, fundador de la ONG, denominó “ciclo escatológico urbano del agua”: El embalse de Pao Cachinche recibe agua de muy mala calidad y de ahí es bombeada a las plantas de tratamiento, que no pueden cumplir con su función potabilizadora porque la tecnología instalada en el ARC es incapaz de remover el alto nivel de contaminación del líquido.

Ante la incapacidad de las plantas potabilizadoras, el agua sale con una condición no potable hacia los centros urbanos, explicó el también ingeniero civil sanitarista. Una vez que llega a las casas, es usada por las personas y luego, a través del sistema de recolección cloacal, en el caso de Naguanagua, Valencia y Libertador, regresa al embalse de Pao Cachinche.