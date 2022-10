México afirma que ha recibido mil 768 migrantes venezolanos deportados de EE.UU.

El Gobierno mexicano afirmó este miércoles que solo ha recibido mil 768 migrantes venezolanos deportados de EE.UU. desde que ese país anunció las nuevas restricciones migratorias para la expulsión inmediata de ciudadanos de Venezuela que lleguen por tierra.

En una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas, estado fronterizo con Texas (EEUU), el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que el primer día de la medida el país recibió 744 venezolanos, una cifra que ha bajado a 179.

“Como verán ustedes, esto es un número decreciente, esto es en toda la frontera (norte), cada día son menos. Ahora, por la frontera sur sí recibimos muchos más porque nos están pidiendo refugio y se lo damos”, sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores.

El canciller reiteró su respaldo al anuncio de la semana pasada del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés), que contempla 24 mil permisos humanitarios de EE.UU. para venezolanos que lleguen por vía aérea, aunque expulsará a México a aquellos que lleguen por la frontera terrestre.

Desde que comenzaron las medidas, el jueves pasado, migrantes venezolanos han deambulado en el sur de México, y han armado motines y dormido en las calles en medio del frío en la frontera norte.

Política disuasiva

Pero Ebrard confió en que la nueva política disuadirá a los migrantes de ir a Estados Unidos a través de México, donde hay 77 mil residentes venezolanos y otros 77 mil han recibido refugio en lo que va del año.

“¿Qué es lo que yo supondría? Que cualquier persona que conoce esto tratará de hacer su trámite. ¿Para qué haces todo ese camino? Te pones en riesgo, tienes que atravesar muchos países, llegas a Estados Unidos y te regresan”, comentó.

Las medidas de EE.UU. llegan en medio de un aumento de la llegada de venezolanos a la frontera con México, donde entre octubre de 2021 y agosto de este año, más de 150 mil venezolanos han sido arrestados, casi el triple de los 50 mil 499 en el mismo periodo del año anterior.

Ebrard afirmó que el Título 42, la medida implementada desde el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) para la expulsión de venezolanos “no es un acuerdo con México, es una medida de Estados Unidos”.

López Obrador habla con Biden

El presidente López Obrador expuso que abordó el tema migratorio en su llamada telefónica del martes con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

“Celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos, y que se continué con el plan de apoyar a los países de Centroamérica”, informó.

El mandatario mexicano insistió en que Estados Unidos “invierta en planes de desarrollo” en Centroamérica para mitigar la migración porque “México lo está haciendo”.

“Él (Biden) está muy consciente de que debe haber migración por deseos de superación, por gusto, que no sea obligatoria, que no sea por falta de oportunidades en los lugares de origen, que no sea por falta de trabajo o por violencia”, aseveró.

En la llamada, solicitada por Biden, ambos gobernantes abordaron también la seguridad, el tráfico de fentanilo desde México y el control del flujo de armas de Estados Unidos.

Sin fecha para cumbre de Norteamérica

López Obrador aseguró que Biden confirmó su próxima visita a México para la Cumbre de Líderes de América del Norte, a la que también acudirá la primera dama estadounidense, Jill Biden; además del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Trudeau.

“Todo en un ambiente de mucho respeto y afecto, y confirmó que va a visitar a México, que vamos a llevar a cabo en México la Cumbre de América del Norte. No se definió la fecha ni los días”, mencionó. EFE