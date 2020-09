El Miami Heat consiguió la victoria (106-101) frente a los Boston Celtics luego de estar por debajo en un primer tiempo gris, pero la fortaleza defensiva y el juego de Jimmy Butler volvieron a ser claves para remontar y poner 2-0 la serie de las Finales de Conferencia del Este.

En el primer tiempo, a pesar de la inspiración anotadora desde la línea de tres de Duncan Robinson (3/3 en los primeros minutos del primer cuarto), el Heat se fue diluyendo a medida que pasaban los minutos. Mientras que los de Boston, liderados por un gran Kemba Walker, se fueron 60-47 al descanso, llegando incluso a tener una ventaja de 17 puntos durante la primera parte.

Walker fue el líder anotador de los suyos al final del encuentro con 23 puntos. Mientras que en esta ocasión Jayson Tatum no tuvo su mejor actuación y se quedó en 21 unidades, al igual que Jaylen Brown.

Tras su irregular primera mitad, el equipo de Brad Stevens ajustó su defensa y en el tercer cuarto corrigieron los errores para remontar y poner el encuentro 84-77 para los de Florida. Con un marcador 37-17 en ese período, Boston vivió sus peores momentos, mientras que Adebayo se hizo grande en la pintura y Dragic manejaba los hilos del Heat.

Fue precisamente ‘El Dragón’ quien terminó como máximo encestador de la franquicia, con 25 puntos. Le siguió Adebayo con 21 unidades, Robinson con 18 puntos (6/12 triples) y Butler, que con 14 tantos no tuvo su mejor actuación anotadora, pero fue clave una vez más en los minutos finales del encuentro.

En el último cuarto, los Celtics apretaron el marcador, pero en ese momento se hizo grande Butler para liderar a su equipo. Realizó dos robos que terminaron siendo claves para la victoria de los suyos. Uno de ellos, incluso, fue la jugada del partido al robar el balón, salvarlo al borde de la línea y terminar haciendo un mate que fue importante para los suyos.

The boxscore won't show it but Playoff Jimmy was so #HEATCulture when it mattered most.@JimmyButler's 4th quarter masterpiece included 3 MASSIVE defensive plays.

