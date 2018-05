Pronto asistiremos a la muerte de la muerte…

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

La pregunta de la semana…: Estamos a horas de comenzar el draft, 4-6 de junio, en Secaucus, New Jersey. ¿Quién será el primer seleccionado esta vez?

La respuesta…: Los Tigres de Detroit, quienes terminaron el año pasado con el peor record, 64-98, serán los primeros en escoger, y se supo que pedirán al lanzador derecho, de Auburn, Casey Mize. Los scouts que han cubierto la pelota de College, coinciden en que en esa categoría Mize tiene el mejor cambio y el mejor control.

El sabio Castellón.- Pueden celebrar con jarras grandes los Charros de Jalisco, porque lograron que Roberto Castellón, nativo de Guadalajara y sabio del beisbol, asumiera las responsabilidades de vice-presidente deportivo. Roberto, quien fuera brillante infielder, ha dirigido a 10 equipos de las Ligas Mexicanas y ha sido ejecutivo de dos. Como scout ha firmado a los bigleaguers Giovanny Gallegos, Luis Cessa, Víctor Arano, Julio Urías, Luis Mendoza y Matías Carrillo. Y también firmó a cuatro jovencitos ahora en las menores, Luis Urías, Tirso Ornelas, Isaac Paredes y Andrés Muñoz…

Según va la tecnología moderna, quizá me están leyendo en otros mundos y aún no me he enterado…

Total: 240 millones.- Miguel Cabrera cobrará este año 30 millones de dólares de los Tigres de Detroit y, a los 35 años, está firmado para otras siete temporadas por 210 millones. Ha estado fuera de juego por dolores en el bicep izquierdo, pero insiste en que espera poder terminar su carrera con los Tigres, con quienes está desde 2008, después de cinco años con los Marlins…

Jugada legal y ya.- Después del anuncio de Major League Baseball, acerca de la jugada de Anthony Rizzo (Cachorros) y Elías Díaz (Piratas), considerada legal, han acusado al mánager del club de Chicago, Joe Maddon, de que exige a sus jugadores ser agresivos en ese tipo de acción. Lo cierto es que si en el home play, vamos a jugar como señoritas del Colegio de Monjas, tendremos otro deporte diferente al buen beisbol… ¡Digo yo, ¿no?!…

No suspendieron a Ramírez.- El clubhouse de los Indios se movió como en medio de un terremoto, cuando se anunció que José Ramírez sería suspendido durante 80 juegos, por uso de sustancias prohibidas. Pero el mánager, Terry Francona, y el mismo Ramírez, salieron para desmentirlo. Dijo Francona…: “Si aplican una de esas sanciones, inmediatamente recibimos la información de la Liga. Y hasta ahora, no nos han comunicado nada”…

Valiente es el beisbol de Grandes Ligas, que sigue tan campante, llenando los estadios, no obstante los aperitivos del Mundial de Fútbol…

