Mike Pompeo reiteró, este miércoles, el rechazo del gobierno de Estados Unidos ante las irregularidades en el procedimiento judicial en contra de los seis directivos de Citgo. Son seis directores de la filial petrolera que están apresados desde noviembre 2017.

“Durante 800 días, el régimen de Maduro ha llevado el caso de los seis de Citgo», sin el debido proceso. Audiencia tras audiencias se cancelan arbitrariamente. Su detención es injusta y debe terminar”, expresó el funcionario estadounidense.

José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira, con ciudadanía estadounidense, “fueron engañados por el régimen para que viajaran a Venezuela por una supuesta reunión urgente para tratar el presupuesto de Citgo. Al aterrizar en Maiquetía funcionarios de la Dgcim los arrestaron.

Se les acusó de peculado doloso, legitimación de capitales, asociación para delinquir y concierto de funcionario público con contratista, por supuestamente acordar con varias empresas préstamos para Citgo por 4.000 millones de dólares, destaca El Nacional.

