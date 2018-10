La Coordinadora de Vente Venezuela en Valencia, María Teresa Morín, denunció que luego de todo el injustificado despilfarro de recursos durante el fin de semana en la Expo Valencia 2018, este lunes arranca formalmente en la capital carabobeña lo que ha calificado como una “feria de la sequía” con un racionamiento de agua de 48 horas “que en muchos sectores no es más que la continuación de la falla en el suministro del vital líquido que ya lleva varios días.

Morín lamentó el millonario gasto realizado por la Alcaldía de la capital carabobeña en la Expo Valencia 2018 que culminó este domingo y cuyos recursos, a su juicio, pudieron ser destinados a recoger la basura, al transporte público o el agua que tanto afectan a los ciudadanos.

La dirigente condenó que se hayan despilfarrado recursos del municipio en una feria, que a su juicio no traerá beneficios para los valencianos, que este lunes a primera hora ya estaban nuevamente pasando trabajo para llegar a sus puestos de trabajo, subiéndose a camiones o caminando, porque no hay transporte público en la ciudad.

Añadió que mientras exhibían supuestos logros o avances en una feria, la ciudad continúa sin agua desde hace varios días y ahora se enfrentan a un racionamiento anunciado de 48 horas por la hidrológica que ha sido destruida por el gobierno socialista al que pertenece también el alcalde de Valencia, Jesús Alejandro Marvez, quien a su entender no conoce las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

Condenó además que estos recursos no sean utilizados para operativos de venta de gas, toda vez que los valencianos madrugan y pasan horas en los llenaderos para tratar de comprar una bombona “porque el régimen que representa y defiende el Alcalde, también acabó con este servicio básico no solo en el municipio sino en todo el estado”.

Sostuvo que los valencianos además sufrieron varios apagones mientras se realizaba esta Expo Feria que obviamente estuvo blindada por plantas eléctricas, que era lo menos que podían ofrecer a los expositores a quienes les cobraron en dólares por los stands, aislándolos de la verdadera realidad que afecta día a día al casco histórico de nuestra ciudad.

De igual forma denunció que durante la Expo Valencia “claramente se irrespetó un espacio histórico como la Plaza Bolívar con la instalación de una tarima al lado del monolito del Libertador Simón Bolívar, donde realizaron conciertos hasta la madrugada y se permitió la venta e ingesta de bebidas alcohólicas, además en un claro gesto de indolencia frente a toda la crisis y las necesidades que vive la mayoría de nuestros ciudadanos”.

Sostuvo además que durante unas 72 horas, se obligó a comerciantes a cerrar sus puertas y se prohibieron eventos privados violando el libre derecho al desarrollo económico “mientras los comerciantes informales, a quienes durante años les han prometido una reubicación en mercados, fueron simplemente desalojados, pero solo durante la feria”.

María Teresa Morín recordó que durante la gestión del ex alcalde de Valencia, Francisco “Paco” Cabrera se hacían grandes ferias, pero estaban garantizados los servicios públicos de la ciudad, por lo que el evento era un adicional al bienestar del municipio.

En este sentido, reiteró que en este momento no funcionan los servicios públicos por lo que no se justifican este tipo de actividades. “Yo estaré plenamente de acuerdo con la feria siempre y cuando se hayan cubierto las necesidades básicas de todos los ciudadanos”.

Por último, insistió en que “lo que hemos visto este fin de semana no es más que una burla de un alcalde socialista a los ciudadanos que no tienen agua, que sufren apagones, que no tienen gas, que se no pueden comprar comida y a quienes vamos a seguir acompañando desde el partido de la libertad en sus reclamos día a día hasta lograr el quiebre y el cambio de este régimen que vive de shows pero que solo ha traído miseria y tragedia al país”.

Con nota de prensa de Vente Venezuela Carabobo