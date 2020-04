Después de una agotadora jornada que implicó pernoctar en las afueras de la estación de servicio situada frente a Makro y el centro comercial Metrópolis, los motorizados solo recibieron 5 litros de combustible en sus vehículos. La protesta fue inmediata y aún se mantiene.

Los motorizados no se explican por qué la ínfima cantidad de combustible. “Eso no me alcanza ni para dos dias”, dijo un hombre visiblemente molesto tras pasar lo que calificó como una de las peores noches de su vida.

Algunos se organizaron para pedir a los responsables de la estación de servicio que les llenen el tanque. Al momento de redactar esta información se desconocía si habían logrado el cometido.

Información en desarrollo