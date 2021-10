El Ministerio Público de la administración de Nicolás Maduro, confirmó la detención y presentación ante tribunales de los 4 directivos de la Corporación de Salud del estado Táchira que habían sido arrestados ayer por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La información la dio a conocer el fiscal oficialista designado por la ANC, Tarek William Saab, quien precisó que los detenidos son: Idemaro Pacheco, Coylú Arias, Lorena Colmenares y Braulio Gómez.

Señaló que los directivos “desviaban insumos médicos de alto costo pertenecientes a la comunidad, al igual que donaciones otorgadas a particulares, con fines de lucro: ocasionando una pérdida aproximada de más de 50.000 dólares al Estado venezolano”.

Agregó además, que los delitos que se les imputarán son: Peculado Doloso, Obtención Ilegal de Lucro y Agavillamiento.

El día jueves 7 de octubre, la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, denunció ante la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, liderada por Michelle Bachelet, la detención de los cuatro funcionarios.

“Están alegando peculado de uso por la medicina que se entrega en las jornadas sociales que se hacen en las comunidades o en los barrios y municipios; agavillamiento y por qué, no sé, porque ellos no andan armados, no tienen plata, no hubo una flagrancia, no los consiguieron vendiendo medicinas , no sé”, dijo la mandataria sobre la acción ejecutada por las FAES.

Con información de Punto de Corte