El atacante brasileño Neymar Jr. indicó que su deseo es renovar con el París Saint-Germain, en declaraciones para la televisión francesa TF1.

“Estoy muy feliz ahora, ha cambiado mucho, no sabría decir realmente por qué. Me siento bien, me he adaptado y estoy más tranquilo. Estoy muy feliz aquí y quiero quedarme en el París Saint-Germain”, afirmó el brasileño.

A su vez, el ex jugador del FC Barcelona mostró su deseo de que su compañero de equipo, Kylian Mbappé, también renueve con el PSG. “Es lo que desean todos los aficionados, queremos que el París siga siendo un gran equipo y yo quiero continuar haciendo lo que siempre he hecho, jugar al fútbol y ser feliz”.

Sobre su relación con el delantero francés, que termina contrato en 2022, Neymar aseguró que son como hermanos. “Yo soy el mayor y nos gusta mucho jugar juntos. Me gusta sacar lo mejor de él. Es un chico de oro, yo le llamo Golden Boy, ya que vale de verdad oro. Tiene un corazón enorme, también fuera del terreno de juego. Es increíble. Nos parecemos mucho”.

El atacante brasileño se encuentra en negociaciones con el PSG para la renovación de su contrato, en la que, tanto el club como el jugador, se han mostrado optimistas en las últimas semanas.

Por su parte, Mbappé declaró recientemente que se encuentra en un período de reflexión antes de tomar una decisión respecto a su futuro.