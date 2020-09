El deterioro de los servicios básicos es evidente en cada rincón de Carabobo. Los habitantes de los sectores 1B y 1C de La Florida, en el sur de Valencia, lo han vivido en carne propia. Luego de al menos dos meses sin electricidad, que se suman a la escasez de gas y fallas con la distribución de agua, están desesperados y claman soluciones.

De los tres transformadores que prestaban servicio a estos sectores, actualmente ninguno está operativo. El primero se quemó hace aproximadamente 10 meses y para ese momento el impacto en la comunidad no fue tan grande, ya que todavía funcionaban dos. Pero, hace dos meses, los que quedaban se averiaron tras una recarga.

Para los vecinos este es un problema devastador. Son alrededor de 70 casas las que están sin el servicio. “No tenemos luz. Hay personas mayores, con discapacidad, niños, enfermos y con esta problemática de la pandemia, necesitamos estar alumbrados a la hora de un momento crítico”, aseguró uno de los afectados.

Además de la ausencia del servicio eléctrico, las familias de estos sectores también deben hacer frente a la falta de gas doméstico que azota a todo el estado Carabobo desde hace más de seis meses. Sin posibilidad de si quiera usar una hornilla eléctrica, se ven obligados a usar leña para cocinar.

“No tenemos gas, luz ni agua. Estamos cansados ya de esto, nos tienen pasando trabajo aquí. ¿Hasta cuándo?, queremos solución”, señaló una vecina de esta comunidad. Otra situación que les genera preocupación es el riesgo de convertirse en víctimas de la inseguridad debido a todas las horas que pasan en la oscuridad.

Los habitantes del sector 1 de La Florida denunciaron que en reiteradas ocasiones han llamado a las autoridades competentes, pero hasta el momento no les han dado respuesta: siguen sin electricidad. “Hay personas que no tienen la posibilidad ni los recursos para pagar 900 dólares o más por un transformador. No los tenemos y necesitamos que ustedes nos ayuden”.

Según el último informe del Observador Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de las 648 protestas que se registraron durante julio en todo el país, 37 fueron por deficiencias del servicio eléctrico. Pese al Plan de Administración de Cargas (PAC), que anunció la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), continúan las fallas en el suministro de energía eléctrica con cortes no programados, sufriendo algunas poblaciones daños en electrodomésticos, pérdidas de alimentos e interrupción de las telecomunicaciones.

Vecinos de diversas localidades atribuyen la falta de telefonía e Internet a los recurrentes cortes eléctricos, causando afectación además a la posibilidad de teletrabajar, administrar y asistir las clases virtuales, así como también mantener operaciones comerciales.