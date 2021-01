Merenguero Omar Enrique dio positivo a COVID-19

A través de un video posteado en su cuenta personal en Instagram, el merenguero venezolano Omar Enrique anunció este domingo que dio positivo a COVID-19, el cual se le diagnosticó el pasado día 30 de diciembre.

Señaló que toda su familia y sus seguidores han estado muy pendientes de su salud y agradeció también al Gobierno de Nicolás Maduro por sus atenciones.

"Omar Enrique" es tendencia porque dió positivo para Covid-19 "Quiero agradecerle especialmente al presidente Nicolás Maduro, ya que ha estado pendiente de mi como si fuera mi papá" pic.twitter.com/BnH1pPJnMp — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) January 3, 2021

Asimismo, alertó a la población en general al señalar que el coronavirus no es juego.

“Esto ha sido duro. Me he sentido mal estos días. Cuídense, cuídense mucho, esto no ha parado, la gente que está en la calle sin su tapabocas, que no cumplen las medidas de bioseguridad, piensen, que esto es una realidad. Tomen conciencia que todavía estamos en pandemia”, expresó.