En la actualidad los obesos, además de los ancianos, son los más afectados por la COVID-19, y con mayor probabilidad de ser hospitalizados e, inclusive, ser transferidos a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Así lo sostiene el doctor Wartan Keklikian, cirujano laparoscópico de la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM) de la clínica La Floresta, institución que viene aplicando el programa de balón elipse, para personas con obesidad y sobrepeso, el programa de balón elipse, el cual permite perder el 15% del peso corporal.

“El 50% de los pacientes hospitalizados por COVID tienen sobrepeso; y el 28%, obesidad, es decir el 78% tiene más peso de lo normal, lo que hace que se complique el COVID. De allí que, por calificar como población de alto riesgo, debe ser vacunada con prioridad y, por supuesto, seguir con los protocolos de bioseguridad como mantener las medidas de distanciamiento físico, utilizar mascarillas; además de practicar ejercicio y empezar a comer más sano, para tener algo de reservas si le llega a dar la enfermedad”, según explica Keklikian.

Factores que estimulan la obesidad

Para el experto en obesidad, quien junto al doctor Argenis Chaparro, cirujano bariátrico, colocaron el primer balón elipse en Venezuela hace un año, la obesidad ha aumentado durante la pandemia principalmente por el sedentarismo, por la ingesta de comida chatarra y por la falta de ejercicio.

“Hay muchos que sí se están cuidando, pero otra gran cantidad de personas no lo hace. No hacen ejercicio, bien porque no tienen espacio en sus casas o no saben cómo hacerlo. Hay pacientes que han aumentado entre 10 y 20 kilos. Incluso, recientemente vino a consulta un paciente, que tuvo una cirugía bariátrica con otro equipo hace 10 años y aumentó 50 kilos. Es el caso que me ha llamado más la atención”.

Advierte que el estrés libera cortisol y muchas otras hormonas que conllevan a la obesidad; de allí la importancia de ejercitarse, organizar las compras para adquirir aquellos con valor nutritivo, a los fines de no engordar, y evitar comer lo que se consiga a su paso.

Alternativas frente a la obesidad

En la actualidad, en la UBAM disponen de diversos tratamientos para bajar de peso, tales como la manga gástrica, el bypass gástrico y desde hace un año, el programa con el balón elipse, el cual evita el ingreso del paciente al quirófano, y en tan sólo 10 minutos ya tiene instalado el balón en su estómago de forma ambulatoria.

“La pérdida de peso en los casos de obesidad, trae múltiples beneficios en los pacientes, quienes normalmente padecen de hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. Cada caso es particular y, como tal, es tratado para conocer cuál es la mejor alternativa”, señaló el doctor Argenis Chaparro, cirujano bariátrico

El especialista señaló además que “En la actualidad tratamos de evitar la cirugía por las complicaciones que pudiera suponer para el paciente con obesidad y sobrepeso si se contagia de COVID-19. De allí que, el balón elipse es una excelente y rápida opción para bajar el 15% del peso total corporal, en muchos casos incluso superan esta cifra”.

El balón elipse es un programa que tiene 6 años a nivel mundial y hace un año llegó a Venezuela, y fueron los doctores Chaparro y Keklikian quienes realizaron el primer procedimiento en el país.

El proceso contempla la ingesta de una partícula que se infla una vez que llega al estómago con 550 mililitros de agua esterilizada. A la sexta semana el estómago empieza a reducir su tamaño y a la semana 16, se desinfla el balón y se excreta sin mayores inconvenientes. Durante ese tiempo el equipo de la UBAM monitorea la pérdida de peso, la evolución nutricional del paciente con expertos del área y lo acompañan además con ejercicios adaptados a los objetivos previstos.

Sobre la Unidad Bariátrica y Metabólica UBAM

UBAM es una unidad médica multidisciplinaria que acompaña al paciente con obesidad y sobrepeso a una solución saludable. Fue fundada hace un año por los doctores Argenis Chaparro, cirujano bariátrico y el doctor Wartan Keklikian, cirujano laparoscópico.

Cuentan con un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos, nutricionistas, psicólogos y entrenadores deportivos, quienes atienden al paciente de forma presencial y online.

La UBAM @ubam-vzla funciona dentro de las instalaciones del Instituto Médico La Floresta, en Caracas.

Disponen además de servicios de medicina y cirugía bariátrica y metabólica, gastropediatría, endocrinología, nutrición, psicología, cardiología, neumología, ginecología, cirugía plástica y reconstructiva, entre otras.

Nota de prensa