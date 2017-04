Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

Las investigaciones no han concluido. Con la privativa de libertad de dos funcionarios de la Policía de Carabobo no se cierra el caso del asesinato del estudiante Daniel Quéliz. Las Fiscalías 28 y 35 de la región siguen con las averiguaciones y no se descarta la detención de otros uniformados.

Por el delito de simulación de hecho punible están siendo investigados varios funcionarios, según informó la abogada defensora de la familia de la víctima, Grace Rodríguez. “Ellos denunciaron un ataque contra el comando de la policía, ubicado en la entrada de la urbanización donde mataron a Daniel, y eso nunca sucedió. Fue el argumento usado para justificar el ataque contra quienes manifestaban de manera pacífica detrás del portón de la residencia”.

Se espera que en las próximas horas, los fiscales José Antonio López y Anny Camejo soliciten al Tribunal Tercero en funciones de control la orden de captura de otros uniformados para que se inicie la investigación en su contra. Para ello se están evaluando videos y fotografías realizados por los vecinos durante la represión de los funcionarios de la Policía de Carabobo. “Con eso se ha logrado reconstruir el hecho y se evidencia que Daniel no atacó el módulo policial. Por eso no se justifica el uso de armas orgánicas durante el clamor de niños, jóvenes, adultos y ancianos en la urbanización”.

El lunes 17 de abril fueron imputados el supervisor jefe Marcos Ojeda, de 47 años, por haber sido quien disparó contra el joven, y al oficial Edwin Romero, de 33 años, tras haber sido determinado por la Unidad de Criminalística contra Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público que solo ellos accionaron sus armas de reglamento la noche del lunes 10 de abril en el Conjunto Residencial Los Parques, al sur de Valencia, donde fue asesinado Quéliz. Se les dictó privativa de libertad por los delitos: homicidio intencional, uso de armas orgánicas y alevosía.

Corresponde ahora la fase de investigación durante los próximos 45 días en los que el Ministerio Público debe presentara acto conclusivo, y el tribunal tiene 20 días para la fijación de la audiencia preliminar en la que los acusados pueden declararse culpables y ahí terminaría el proceso, de lo contrario pasan a juicio donde la defensa presenta sus argumentos.

En principio, la mañana del martes 11 de abril fueron aprehendidos 10 uniformados. Conforme a las investigaciones avanzaron cinco fueron liberados. Lo mismo ocurrió al día siguiente con los otros tres.

Rodríguez fue enfática al hacer un llamado al gobernador, Francisco Ameliach, para que no involucre a Quéliz en hechos delictivos que no sucedieron. “El mandatario publicó dos tuits. En el primero denuncia que había sido atacado el módulo con armas de fuego, y 12 minutos después informó que el proyectil que le quitó la vida a Daniel provino del arma de reglamento de un Policía de Carabobo”.

La mañana de este martes, los padres de Quéliz acudieron a la sede del Ministerio Público en la región para denunciar que la información transmitida en Telesur, el pasado 15 de abril, no se corresponde con la realidad. “En ese video se ven imágenes de enfrentamientos de manifestantes con la policía pero en horas del día, y la represión en la que resultó muerto el joven fue pasadas las 11:00 p.m.”.