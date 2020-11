Cuando un gobierno no tiene más plata y ha hipotecado todo lo que tiene para hacer frente a sus compromisos, como es el caso de Venezuela, pero sigue necesitando dinero, suele emitir unos títulos obligacionarios pidiendo dinero a privados y a instituciones privadas, como hizo hace algunos años la Argentina de los esposos Kirchner, estafando al mundo entero, porque, no solamente no devolvieron lo recibido sino que tuvieron el desplante de decir que habían realizado la “operación económico-monetatario” más brillante de su vida. Para que tengan una idea, les voy a dar los detalles suministrados por una banca italiana, de las obligaciones emitidas por el gobierno de Nicolás Maduro que vencen el 23 de agosto del 2022, es decir que Venezuela debería reembolsar el próximo 23 de agosto del 2022.

Son obligaciones que tienen un valor nominal de 1000 dólares cada una, pero que el gobierno de Maduro, para que sean más apetecibles, vende por 400 dólares. Devengan un interés del 13,65% pero no sobre los 400 dólares que uno ha pagado, sino sobre el valor nominal de 1000 dólares de manera que, como bien comprenderan, el taso ya no es de 13,65% sino mucho más alto. No creo que haya que ser particularmente duchos para tomar conciencia de que lo que está ofreciendo Maduro para tratar de que alguien compre estos títulos, es algo sencillamente inaudito, jamás visto en el mercado bancario mundial! Para completar la información el sistema bancario suele clasificar la emisiones de títulos indicando con la letra “A” aquellas que seguramente a su vencimiento serán reembolsadas, con la letra “B” aquellas …dudosas y con la letra “C” aquella no recomendables. Para su información y fines consiguientes, las obligaciones emitidas por el gobierno de Maduro son consideradas oficialmente “ triple c” y, por lo tanto con un riesgo del 96, 48% de no ser reembolsadas!

Claro está que la inapelable necesidad de conseguir plata a como de lugar, para seguir comprando el consenso del pueblo…y el apoyo de la Cuba castrista obligando al chavismo a ponerse en las manos de los usureros…¿Es bueno?

Desde Italia Paolo Montanari Tigri