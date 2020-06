Un velorio digno. Esa es la exigencia de los familiares de Daniel López, médico integral comunitario, de 28 años, asesinado el lunes 15 de junio durante un enfrentamiento entre integrantes de la banda de “el Bebe de Las Palmitas” y funcionarios de la Policía de Carabobo en la urbanización Tesoro del Indio, municipio Guacara.

“Dijeron que no nos van a dejar, porque cuando son muertes por enfrentamiento, no los dejan velar. Tiene que ser un entierro controlado que sale de aquí al cementerio”, señaló entre lágrimas la hermana del fallecido, Andreina López. “Nosotros lo que queríamos era velarlo y no sacarlo de aquí como un delincuente. Toda la comunidad quiere velar a su doctor”.

Mediante una nota de prensa la Policía de Carabobo detalló que tras el enfrentamiento registrado en Guacara resultaron abatidos Giosmar Antonio Heredia Colina, alias “el Bebe de Las Palmitas”, de 30 años; junto a Diego Alejandro Gudiño, alias “el Maracuchito”, y un “tercer criminal que aún está por ser identificado”. Los dos primeros cargaban con tres solicitudes cada uno por el delito de homicidio calificado y motivos fútiles.

En la misma casa en la que se encontraban los sujetos solicitados por las autoridades también estaba el médico, quien según sus familiares fue presuntamente secuestrado el 11 de junio. La versión del cuerpo policial estadal no deja claro lo ocurrido con Daniel López, solo agrega que fueron detenidas dos mujeres: la hermana y la pareja de “el Bebe de Las Palmitas”.

“Él no era un delincuente. Se lo llevaron de la casa. Llegaron unos hombres armados y lo sacaron porque dijeron había un herido”, detalló Andreina López al explicar que durante tres días no supieron nada de su hermano hasta que les avisaron que había muerto. “Nuestro error fue no denunciar ese hecho (el presunto secuestro)”.

Se supo que un día antes de que supuestamente se llevaran al doctor de su vivienda, el 10 de junio, “el Maracuchito” habría resultado herido presuntamente durante un intercambio de disparos que ocurrió en el sector Las Palmitas, Valencia, entre la banda de “el Bebe” y la policía estadal. Fue ese su último ataque, dos policías resultaron heridos también.

Andreina López, visiblemente afectada, desde la morgue en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), reiteró que su hermano no era un delincuente. “Era un ser humano y merece ser velado. Le hago un llamado al presidente Nicolás Maduro que nos permita velar a mi hermano Daniel Alexánder López Ramírez, médico integral comunitario que se lo llevaron de su casa y murió en un enfrentamiento”.

Daniel López dejó a una hija de cuatro años, quien según el testimonio de Andreina López, desde que presuntamente lo secuestraron no ha dejado de preguntar “¿dónde está mi papa, cuándo va a llegar del trabajo?”.

A la petición de los familiares se sumaron varios trabajadores del sector salud que llegaron a laborar con Daniel López en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de Las Palmitas y en el ambulatorio de Bucaral. Desde las afueras de la morgue exigieron un velorio digno para el médico.

“Estamos aquí para hacer justicia y que nos entreguen el cuerpo del doctor Daniel López. Fue un médico entregado, humanista. Amó su profesión hasta el final, siempre fue una persona colaboradora”, dijo la doctora Yoseila Alonso, directora del ASIC de Las Palmitas. “Como gremio médico exigimos que nos entreguen el cuerpo para velarlo. Estamos en apoyo a su familia”.